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愛媛蜜柑有多熱門？高級品種紅Princess疑遭外流中國

記者陳湘瑾／即時報導
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淘寶上有業者以「愛媛48號・紅Princess」（中文名紅公主）名義販售柑橘，業...
淘寶上有業者以「愛媛48號・紅Princess」（中文名紅公主）名義販售柑橘，業者表示販售的就是「愛媛48號」。圖／取自觀察者網

日本愛媛縣耗時近20年培育的高級柑橘品種「紅Princess」疑似流入中國，日本農相鈴木憲和表示，已確認中國電商平台出現類似名稱的樹苗。由於向中國申請品種註冊但尚未完成，若種苗已已流入中國，恐衝擊品牌價值及未來亞洲市場布局。

日媒「每日新聞」報導，淘寶上有業者以「愛媛48號・紅Princess」（中文名紅公主）名義販售柑橘，業者表示販售的就是「愛媛48號」，並稱是近幾年才出現的新品種，種苗則是來自四川省農業科學院。

「共同社」13日報導，日本農相鈴木憲和在12日內閣會議後的記者會上表示，愛媛縣的高級柑橘「紅Princess」的樹苗可能已流向中國。現已確認中國種苗類電商平台正以類似名稱銷售其樹苗。

獲悉相關資訊的愛媛縣正在採取應對措施。鈴木憲和強調，將與愛媛縣密切合作，著力遏制優良品種流向海外。

蜜柑是愛媛縣的代表性名產之一，甚至有「水龍頭流出蜜柑汁」的都市傳說。實際上，一些觀光景點真的會設置能流出蜜柑果汁的水龍頭讓觀光客體驗。

其中，高級品種「紅Princess」從2005年開始研發，2022年在日本進行品種註冊，2025年3月正式出貨。

每日新聞指出，目前愛媛縣也正向中國申請品種註冊，但尚未完成。若在權利獲得保護前就已流入中國，恐對品牌價值維護及亞洲市場銷售布局帶來負面影響。

日本的《種苗法》規定，限制將種苗帶到海外。日本政府探討新設即便在品種註冊前也能禁止第三方擅自出口的權利等制度，爭取向本屆國會提交《種苗法》修正案，使其獲得通過。

果園裡的愛媛果凍橙。（取材自紅星新聞）
果園裡的愛媛果凍橙。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 因為這是愛媛縣耗時近20年培育的高級柑橘，若未完成海外品種註冊就外流，可能讓他國先行利用，進而削弱日本品牌價值與市場優勢。

  • 日媒指出，淘寶等平台已有業者以「愛媛48號・紅Princess」名義販售柑橘與樹苗，並宣稱來源來自四川省農業科學院，顯示疑似存在流通。

  • 愛媛縣已著手應對，日本農相則表示將與地方密切合作，並推動《種苗法》修正，研議在品種註冊前也能禁止第三方擅自出口種苗。

日本 電商

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