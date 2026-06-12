湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北省建始縣實驗小學近日爆出一起驚人的桃色風波。一名平日從事網路直播的女家長，疑似在操作手機時失誤傳錯對話框，將一段原本要私下發送給「榜一大哥」的3分鐘全裸私密片，直接甩進兒子就讀班級的家長群組，其討好的「榜一大哥」更是孩子同學的爸爸。群組內的眾多老師與家長點開影片後瞬間目瞪口呆，該事件在網上引發軒然大波。

綜合媒體報導，這起備受關注的事件發生於6月上旬，涉事女家長外型火辣，是小有名氣的網紅辣媽，私下竟與自己小孩同學的爸爸建立起不為人知的「直播主與抖內金主」的關係。當天，她傳「全裸自摸片」想討好長期支持她的大金主「榜一大哥」，卻因沒有仔細確認視窗，誤將這段呻吟片直接傳至孩子所在班級的家長群組。

這段不為人知的「直播主與金主」關係意外曝光，反差大到讓網友直呼「下巴掉地上」。家長和老師都看到，現在大家都在討論「這媽也太會玩了」。

根據流出的影片內容，這名網紅媽媽在影片起初身穿黃色棉睡衣、綁著兩個黑麻花辮，對著鏡頭挑逗，隨後便脫下上衣與褲子全裸，表情迷離地撫摸身體，做出自慰動作，影片總長度約達3分鐘。發完影片後，雖然該女家長察覺出包並立刻收回消息，但群組內已有其他成員將畫面截圖或錄影保存，並迅速轉傳至各大社交媒體，導致兒子班群直接變成大型「吃瓜」現場。

背景資料指出，涉事女家長表面上是個為兒子操心的普通家長，平時在群組裡的發言相當正常，不料私底下卻錄製大尺度私密影片，還手滑發錯地方。事件發酵後，「實驗小學家長牛逼」、「湖北建始吃瓜」、「建始實驗小學瓜」等關鍵字一度登上熱搜。截至目前為止，涉事學校、當地教育單位及警方尚未對此發表正式說明。