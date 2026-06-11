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中國中紀委書記李希赴河南調研 稱深化「風腐同查同治」

記者賴錦宏／即時報導
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中國紀委書記李希在河南調研時稱，要堅定不移強化反腐。（新華社）
中國紀委書記李希在河南調研時稱，要堅定不移強化反腐。（新華社）

中國政治局常委、中央紀委書記李希近日在河南調研（調查研究）時稱，要堅定不移強化制度治權、依規用權，以及保持懲治高壓態勢，深化風腐同查同治。

據新華社，李希8至10日到河南調研，分別前往鄭州煤礦機械集團、開封糧食產業集團、黃河灘地公園、蘭考縣東壩頭鎮張莊村、開封市司法局、省紀委監委機關等。李希在張莊村調研時說，要以「釘釘子精神」，抓好群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，從嚴懲治「蠅貪蟻腐」，不斷增強群眾獲得感幸福感安全感。

他在調研期間主持召開座談會，要求堅定不移強化制度治權、依規用權，把嚴的要求貫徹到黨規制定、黨紀教育、執紀監督全過程；堅定不移走好中國特色反腐敗之路，保持懲治高壓態勢，深化「風腐同查同治」，不斷提升標本兼治、一體推進「三不腐」綜合效能。

「風腐同查同治」是2025年1月，中國總書紀習近平在二十屆中央紀委四次全會上提出要求，「風」指各種不正之風，「腐」指腐敗問題；「風腐同查同治」意指「對不正之風和腐敗問題一體查處、同步整治」。

李希還說，要推動樹立和踐行正確政績觀學習教育走深走實，把「深學」的要求、「真查」的態度、「實改」的導向一貫到底，靶向糾治各類政績觀偏差。

報導稱，李希也到焦裕祿紀念館、河南焦裕祿幹部學院，瞻仰焦裕祿事蹟，要求紀檢監察幹部大力學習弘揚焦裕祿精神，賡續紅色基因、踐行為民宗旨，矢志不渝做黨和人民的忠誠衛士。

精華 FAQ

  • 李希在河南調研時強調，要堅定不移強化制度治權、依規用權，並保持懲治腐敗的高壓態勢，進一步深化風腐同查同治，提升標本兼治的綜合效果。

  • 報導解釋，「風腐同查同治」是將不正之風與腐敗問題一體查處、同步整治，透過同時發現、處理與治理，防止作風問題演變成腐敗問題。

  • 他要求抓好群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，從嚴懲治蠅貪蟻腐，並推動正確政績觀學習教育走深走實，切實增強群眾獲得感。

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