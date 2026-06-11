民主礁出現新結構物 中國科學院：搭建漂浮平台
菲律賓指控中國在主權爭議的南海民主礁（中國稱黃岩島）設置新結構物，中國科學院南海海洋研究所昨天發文稱，這是為了「考察黃岩島發育演化與生態韌性」，在當地海域搭建漂浮式的採樣與實驗平台。
路透報導，菲律賓昨天召開記者會表示，正敦促北京移除位於民主礁的漂浮結構，並強調絕不允許該環礁被開發成人工島。馬尼拉10日已向中方提出外交抗議。
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說：「從國防與安全角度來看，我們正在盡一切努力履行我們的職責，這包括阻止民主礁被開發成另一個人工島」。
菲律賓安全官員公布該漂浮結構的照片，顯示是一個方形平台，上面有幾個人，平台中央架設一根天線。
中國外交部發言人林劍9日在例行記者會答覆媒體相關提問時稱，中國「對黃岩島及附近海域擁有『無可爭辯的主權』」。中國「在黃岩島開展包括科考在內的任何活動，都是『主權國家的正當權利』」。中方敦促菲方停止海上侵權挑釁和煽宣炒作。
中國科學院南海海洋研究所10日在其微信公眾號發文稱，為「深化認知黃岩島島礁發育演化規律與趨勢、珊瑚礁生物多樣性維持機制及其與西南沙島礁的生態連通性」，自2026年5月20日以來，帶頭實施了「黃岩島發育演化與生態韌性綜合科學考察」。
該所稱，截至目前，中國科考團隊已展開了涵蓋民主礁環礁全域的綜合調查，並「在黃岩島海域搭建了漂浮式的原位採樣與實驗平台」，用於展開岩心取樣、環境要素時序觀測及原位實驗。
2025年9月，中國宣布在民主礁設立「國家級自然保護區」，引發中方在該珊瑚礁淺灘建造永久性設施的爭議。
菲方認為該漂浮結構可能是中國在主權爭議海域擴張存在的最新動作，擔心後續演變為永久設施，進而使民主礁被開發成人工島，因此已提出外交抗議並要求移除。 中國科學院南海海洋研究所表示，該平台是為黃岩島發育演化與生態韌性研究而搭建，用於岩心取樣、環境要素時序觀測及原位實驗，屬科考用的漂浮式採樣與實驗平台。 事件凸顯南海主權爭議與島礁開發疑慮。菲律賓強調不允許民主礁被改造成人工島，中方則主張在黃岩島開展科考是其正當權利，雙方立場明顯對立。
精華 FAQ
菲方認為該漂浮結構可能是中國在主權爭議海域擴張存在的最新動作，擔心後續演變為永久設施，進而使民主礁被開發成人工島，因此已提出外交抗議並要求移除。
中國科學院南海海洋研究所表示，該平台是為黃岩島發育演化與生態韌性研究而搭建，用於岩心取樣、環境要素時序觀測及原位實驗，屬科考用的漂浮式採樣與實驗平台。
事件凸顯南海主權爭議與島礁開發疑慮。菲律賓強調不允許民主礁被改造成人工島，中方則主張在黃岩島開展科考是其正當權利，雙方立場明顯對立。
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