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網紅「鵝腿阿姨」承認掛鵝腿賣鴨肉 清華北大學生舉報

記者賴錦宏/即時報導
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陳秀鳳的鵝腿攤子，2023年成為網紅，也是北大、清華、人大三校生爭相購買的小吃。...
陳秀鳳的鵝腿攤子，2023年成為網紅，也是北大、清華、人大三校生爭相購買的小吃。常常一出攤就售完。（北京日報APP）

北京知名網紅攤販「鵝腿阿姨」陳秀鳳近日陷入爭議，中國消費者質疑其招牌「鵝腿」實際為鴨腿，並向有關部門舉報，她則在微信群中承認近年產品的原料實為鴨腿而非鵝腿，引發廣泛關注。中國中國消費者協會周四（11日）表示已關注事件，已有相關部門介入調查。

據極目新聞，海淀區市場監督管理局11日發文指，「鵝腿阿姨販賣鴨腿」受到北京市民及網友關注，本局立即組織相關市場監管所進行調查、詢問當事人。目前，本署正在對其涉嫌誤導消費者等行為進一步查證，下一步將依法依規處置。

6月9日，網傳圖片顯示，「鵝腿阿姨」在一個團購群內發布群公告，稱因被舉報，但不存在詐欺行為。「正在配合相關部門工作」。她稱：「原材料是鴨腿，以後都會給大家寫清楚，介意請勿下單，鵝腿阿姨叫了十幾年了，不存在欺詐等行為。」

陳秀鳳後續受訪時補充說，剛起步時確實賣的是鵝腿，但後來因進不到鵝腿食材，才改用鴨腿。當被問到後續是否會換回鵝腿，她表示未來「鵝腿和鴨腿都會用，只要鵝腿好就會用」。陳秀鳳透露，目前北卜吙市場監管部門尚未聯繫她，但她正準備主動前往配合相關調查工作。

消息在網路曝光後迅速引發熱議，中國網友指責虛假宣傳。但也有學生群體說，大家心裡清楚16元人民幣買不到真鵝腿，但他們追求的是校園生活中的煙火氣，「買的不是鵝腿，是學生時代的記憶」。

據報導，陳秀鳳是江蘇人，十多年前與丈夫開始在北京高校周邊擺攤賣燒烤，吸引許多北京清華、北大學生買來做宵夜。2023年，因「清北學生爭搶鵝腿阿姨」走紅網路，2024年更獲邀出席北大一個婦女節論壇，成為其中一名發言嘉賓。

近日，隨著陳秀鳳將生意拓展到北京國貿商圈後，被指控「鵝肉發綠」「吃下肚瀉不適」，並質疑原材料並非鵝腿。天眼查App的資訊顯示，陳秀鳳已申請註冊多枚「鵝腿阿姨」相關商標，涵蓋方便食品、醫療園藝等，部分商標已成功註冊。

精華 FAQ

  • 她被消費者質疑招牌鵝腿其實是鴨腿，且在團購群中承認近年原料改用鴨腿。消息曝光後，引發虛假宣傳與誤導消費者的爭議。

  • 海淀區市場監督管理局已發文表示，已組織相關市場監管所進行調查與詢問，正對其涉嫌誤導消費者等行為進一步查證，後續將依法處置。

  • 部分學生認為，16元難以買到真正鵝腿，大家重視的是校園周邊的宵夜氛圍與回憶。對他們而言，購買的不只是食物，更是學生時代的情感連結。

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