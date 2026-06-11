指涉華言論破壞中菲關係 菲防長及其親屬遭北京制裁

中國外交部宣布對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）（左）及其親屬實施制裁。圖為日本防衛大臣小泉進次郎（中）與菲律賓防長鐵歐多洛（左）慰問參與聯合軍事演習的士兵。美聯社

中國外交部發言人11日宣布中方對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）及其親屬實施制裁。主因在於特奧多羅涉華言論破壞中菲關係。

中國外交部官網11日發布訊息稱，「菲律賓國防部長鐵歐多洛多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港 、澳門 ，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

菲律賓防長鐵歐多洛5月在新加坡 舉行的香格里拉對話全體大會發言時表示，中國與菲律賓、越南、馬來西亞等在南中國海存在主權爭議，但中菲之間的摩擦最為頻繁。荷蘭海牙仲裁庭2016年裁定，中國以「九段線」對南中國海的主權聲索無法律依據。對於相關裁決，北京堅持「不參與、不接受」。

特奧多羅稱，中方拒絕參與仲裁程序，並不意味著可免除履行裁決的責任。他還批評中方未履行《聯合國海洋法公約》的相關義務，反而一味地促菲律賓「回到談判軌道」，並暗示這存在欺騙性。

在更早時間，鐵歐多洛2024年8月在美國印太司令部一場會議上發言時指，中國是東南亞和平的「最大破壞者」，並主張對《美菲共同防禦條約》有更廣泛的詮釋，以應付「不斷變化和狡猾的對手」。他也呼籲其他國家形成共識，指摘中國的「非法行為」，直到中國屈服於壓力停止在南中國海的行動。