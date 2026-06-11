我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

美股早盤／四大指數齊揚 費半強漲4%

中國網購「6.18」檔期前 5家電商平台因涉虛假宣傳被約談

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京市市場監督管理局約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書五家電商平台，通...
北京市市場監督管理局約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書五家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第2批典型問題。（圖／取自「北京市場監管」公眾號）

北京市市場監督管理局約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書五家電商平台，通報平台「內捲式」競爭等問題，涉及促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定和公示不規範，以及未公示商品經營者資訊等。

據央視新聞，北京市市場監督管理局11日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第2批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者資訊未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「6·18」檔期期間網路集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，以及維護消費者合法權益、公平有序的網路市場環境。

其中，淘寶被指在媒體和應用程式端廣泛宣傳「6·18百億補貼」活動，但百億補貼並非「6·18」期間平台投入百億資金補貼消費者，實際上是長期的營銷活動。平台也多次拒絕提供「6·18」活動期間投入的實際補助金額及平台、商家間的出資比例。

抖音則是被指，在推出「6·18好物節」及「百億消費券」等活動期間，未向消費者公示促銷規則；平台對活動規則進行調整時直接通知商家，未設定公開徵求意見環節。

北京市場監督管理局提出以下整改要求：首先是「轉變競爭導向‌」，要求各平台需深刻認識「內捲式」競爭危害，將重心從「捲補貼、捲價格」轉向「比創新、比服務」，促進平台、經營者與勞動者共贏 。再者是要求「全面自查整改‌」，即立即對「6·18」促銷規則進行系統梳理與審核，迅速整改不合規問題。最後則是要求平台「持續動態監測‌」，並表示監理機關將持續運用綜合整治工作機制，對屢查屢犯者依法處置，維護市場正常秩序。

專家指出，非理性的大額補貼行為扭曲市場價格機制，擠壓商家利潤空間，阻礙產業創新升級，且部分平台單方免責條款加重了消費者風險。

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春表示，各平台競相開展「百億補貼」，可能引發「內捲式」競爭風險。特別是非理性的大額補貼行為，不但扭曲市場價格機制，甚至個別平台規定補貼由商家全部承擔，商家陷入「不降價就沒流量、降價就虧損」的兩難困境，嚴重擠壓利潤空間，商家生存困難，阻礙行業創新和升級。

精華 FAQ

  • 被約談的是淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音與小紅書五家平台，原因是監管部門發現其在6·18促銷中存在虛假宣傳、規則不透明與經營者資訊未公示等問題。

  • 淘寶被指在媒體與App中廣泛宣傳6·18百億補貼，但實際上並非活動期間額外投入的百億資金補貼，而是長期營銷活動，且平台拒絕提供實際補助金額與出資比例。

  • 監管機關要求平台轉變競爭導向，從拚補貼、拚價格轉向比創新與比服務，同時全面自查促銷規則並持續動態監測，目的在防範內捲式競爭、保護消費者並維持公平市場。

電商 淘寶 小紅書

上一則

文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網 遊客排隊2日瘋搶

延伸閱讀

涉資訊缺失等問題 Shein再遭法國重罰2600萬美元

涉資訊缺失等問題 Shein再遭法國重罰2600萬美元
中國嚴打跨境炒股 抖音下架1500餘則相關短片

中國嚴打跨境炒股 抖音下架1500餘則相關短片
歐盟調查京東收購德國零售巨頭Ceconomy交易 涉外國補貼疑慮

歐盟調查京東收購德國零售巨頭Ceconomy交易 涉外國補貼疑慮
網購注意 商家多採動態定價 同物品一周價差可達36%

網購注意 商家多採動態定價 同物品一周價差可達36%

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實

四生肖今年容易陷入「財富空心感」 賺得多不如賺得踏實
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了

好市多烤雞防腐劑疑雲 官方終於回應了