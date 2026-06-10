山東女學生受訪倡性同意年齡14歲→18歲 影片遭下架

山東高考生提出提高性同意年齡的意見。(視頻截圖)

中國日前舉行高考 ，山東一名女學生在考場外受訪時表示，希望「性同意年齡」由14歲提高到18歲，由於眾多網友對該考生的觀點表示支持，引爆了海量關注，短短一天內，該段採訪影片便遭微博 、抖音 等所有內地主流社交平台急速刪除或下架，女生個資也被人肉開盒。

中央社綜合港媒報導，8日山東一個高考考場外，有一名女學生接受記者採訪，被問及試題難不難時，她表示還可以；接著記者詢問還有什麼想說的，女學生思索後表示，希望「提高性同意年齡到18歲」。

該影片在網路上引起廣泛傳播，但當天隨即遭微博、抖音等中國社群媒體平台下架，平台並未透露原因。影片下架後，該女學生的姓名、學校、家庭住址等個資被網友公開，還出現針對她的攻擊言論，認為該影片存在擺拍嫌疑。

話題在網路上持續發酵，「高考女生視頻被下架」一度登上微博熱搜第二名。

在微博，有許多女性網友紛紛跳出來，以「本人來了」開頭，表示「我支持將法定性同意年齡提高至18歲」。不少網友留言讚賞女孩的勇敢、為千萬個女生發聲，「這世界就要有人站出來說不」。

有網友表示，「14歲不能騎電動車、不能打遊戲、不能買菸酒，卻能性同意」、「青春期談戀愛都叫早戀被嚴防死守，14歲性同意不覺得割裂嗎？」、「反對的都是想找未成年的」。也有網友批評平台影片下架的行為，「這類視頻的熱度也一直被壓著」、「誰心裡有鬼心知肚明」。

但也有網民認為，性同意年齡調整屬於重大立法議題，需嚴謹論證，不適合在高考敏感期由熱點輿論倉促推動，並認為下架影片是為防止事件持續發酵導致女生被網暴或起底。

報導指出，性同意年齡是是指法律規定的、低於該年齡的個人不具備法律上同意性行為的資格，與低於此年齡者發生性行為無論對方是否自願均構成犯罪。

中國性同意年齡是以女性「發育程度」作為確立依據。原則上均認定未滿14歲的未成年女子為幼女。按刑法規定，「姦淫不滿14周歲幼女的，以強姦論，從重處罰」。