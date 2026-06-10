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批公司文化「用全員油盡燈枯換增長」 阿里前高管公開信爆職場高壓

中國新聞組／即時報導
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阿里巴巴集團示意圖。（美聯社）
阿里巴巴集團示意圖。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：釘釘兩名前高管接連發文，批評公司長期高壓與內卷文化。
  • 重點二：馬銳拉直言反對用全員油盡燈枯換增長，質疑過勞意義。
  • 重點三：相關文章在網路引發上班族共鳴，阿里內部也出面回應。

阿里巴巴集團旗下行動辦公平台「釘釘」的兩名前高階主管，近期先後發表公開信批判公司企業文化；其中，釘釘前副總裁馬銳拉直言反對「用全員油盡燈枯換增長」的企業模式，並懷疑自己只是「消耗身體追趕不斷前移的節奏」，引起眾多中國上班族熱議及共鳴。

綜合澎湃新聞、南方都市報、三言科技等媒體報導，上周先是前釘釘「ONE項目」核心產品經理滕雅辛，在公司內部網站發表長達7.5萬字、題為「置身釘內」的公開信，除詳述「ONE項目」從創立、成功到失敗的過程，並提及釘釘內部處於高壓氛圍的企業文化，隨即迅速擴散出圈。

滕雅辛在文中借用「改元」「望舒行動」「金色飛賊」等意象，描摹出團隊一味向上迎合、惡性內卷蔓延、決策被領導個人意志左右、無意義加班等現象。雖然文中細節暫無法逐一核實，但超高的傳播熱度和網友反饋，也反映出這類職場現象具備普遍性，不少職場人讀後紛紛感同身受。

在「置身釘內」流出四天後，今年5月剛離職的前釘釘副總裁馬銳拉8日以「置身釘外」為名發表文章，表示自己本來也寫了快2萬字，但在權衡後，刪掉不能說的1萬8000字，只留下可以說的500多字。

馬銳拉表示，自己完全能理解「置身釘內」文中所描述的釘釘內部高壓氛圍：高頻彙報、高速迭代（換代），卻難見成效，年輕從業人員「耗盡心力卻無收穫」。

馬銳拉提到，離職的直接原因是「長期超負荷運轉」：一周七天，「每天9點上班，凌晨2點回家，只睡五個小時」；他反覆思考後，越來越難確認自己「是在創造產品，還是只是在消耗身體，追趕一個不斷前移的節奏」。

阿里巴巴創辦人馬雲提出的「客戶第一，員工第二，股東第三」理念，也被馬銳拉質疑。他說，「員工第二」變成了「員工需求永遠為業務讓步」。馬銳拉最後提到，他明確反對「全員油盡燈枯換增長」的模式，而「創造力」比「單純堆工作時長」更重要。

上述兩篇文章在網路熱傳，引起眾多上班族熱議及共鳴。不少人表示道出了自己的處境，「反映牛馬的心聲」，並指中國許多企業的文化與釘釘不相上下；有人更直言，自己早已油盡燈枯，卻換來失業。

根據報導，針對兩篇文章引發的議論，阿里巴巴合夥人委員會在內部網路發表題為「有情有義有成長，才是阿里文化」的文章，嚴辭批評釘釘團隊的管理方式，直指這「不是阿里文化該有的樣子」，宣稱「只有充分尊重員工個體價值，才能真正創造客戶價值」。

精華 FAQ

  • 因為他們認為釘釘長期存在高壓、內卷與無意義加班現象，管理又過度追求增長，導致員工身心耗竭，因此選擇以公開信表達不滿與反思。

  • 他反對「用全員油盡燈枯換增長」的做法，認為自己長期超負荷工作，疑惑是在創造產品，還是在消耗身體追趕不斷前移的節奏。

  • 因為文中描述的高頻彙報、長工時、內卷與壓力過大，讓許多上班族覺得像在說自己的處境，紛紛留言表示感同身受，甚至引發對整體職場文化的討論。

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