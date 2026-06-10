「70後」上海副市長陳宇劍落馬

1970年出生的上海副市長陳宇劍6月10日被官宣落馬，因涉嫌違紀違法目前正接受紀律審查和監察調查。 取自微博

「70後」的上海副市長陳宇劍星期三（6月10日）被官宣落馬，目前正接受紀律審查和監察調查。中國中央紀委國家監委官網星期三通報了陳宇劍被查的消息，指他「涉嫌嚴重違紀違法」。

據上海市政府官網，陳宇劍在上海八名副市長中排名第七，負責農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流及橫沙新洲現代農業產業園建設等工作。

他並分管上海市農業農村委員會（市鄉村振興局），市衛生健康委員會（市中醫藥管理局）及市疾病預防控制局，市醫療保障局，市政府合作交流辦公室（市政府協作辦公室）。

公開資料顯示，陳宇劍生於1970年2月，來自山東郯城，擁有經濟學學士，公共管理碩士，有高級經濟師職稱。

陳宇劍歷任上海投資諮詢公司副總經理，上海市發展和改革委員會高技術產業處處長、固定資產投資處處長、副總經濟師，上海市楊浦區人民政府副區長。

他2014年出任中國上海市松江區委常委、區政府副區長，2017升任松江區委副書記、區政府區長，2019年底調任上海市閔行區，出任區委副書記、區長，2021年升任閔行區委書記。

陳宇劍2023年底兼任上海副市長，2025年3月卸下中國上海市閔行區委書記職務，並繼續擔任上海副市長，直至此次落馬。