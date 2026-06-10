「70後」上海副市長陳宇劍落馬
「70後」的上海副市長陳宇劍星期三（6月10日）被官宣落馬，目前正接受紀律審查和監察調查。中國中央紀委國家監委官網星期三通報了陳宇劍被查的消息，指他「涉嫌嚴重違紀違法」。
據上海市政府官網，陳宇劍在上海八名副市長中排名第七，負責農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流及橫沙新洲現代農業產業園建設等工作。
他並分管上海市農業農村委員會（市鄉村振興局），市衛生健康委員會（市中醫藥管理局）及市疾病預防控制局，市醫療保障局，市政府合作交流辦公室（市政府協作辦公室）。
公開資料顯示，陳宇劍生於1970年2月，來自山東郯城，擁有經濟學學士，公共管理碩士，有高級經濟師職稱。
陳宇劍歷任上海投資諮詢公司副總經理，上海市發展和改革委員會高技術產業處處長、固定資產投資處處長、副總經濟師，上海市楊浦區人民政府副區長。
他2014年出任中國上海市松江區委常委、區政府副區長，2017升任松江區委副書記、區政府區長，2019年底調任上海市閔行區，出任區委副書記、區長，2021年升任閔行區委書記。
陳宇劍2023年底兼任上海副市長，2025年3月卸下中國上海市閔行區委書記職務，並繼續擔任上海副市長，直至此次落馬。
中央紀委國家監委官網通報，他涉嫌嚴重違紀違法，因此目前正接受紀律審查和監察調查。通報未進一步披露具體案情，僅宣布其落馬消息。 他在八名副市長中排名第七，分管農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流，以及橫沙新洲現代農業產業園建設等相關工作，職責範圍相當廣泛。 陳宇劍1970年2月生，歷任上海投資諮詢公司副總經理、發改委多個處室主管，後任楊浦副區長、松江副區長與區長、閔行區長與書記，2023年底兼任副市長。
精華 FAQ
中央紀委國家監委官網通報，他涉嫌嚴重違紀違法，因此目前正接受紀律審查和監察調查。通報未進一步披露具體案情，僅宣布其落馬消息。
他在八名副市長中排名第七，分管農業農村、衛生健康、醫療保障、合作交流，以及橫沙新洲現代農業產業園建設等相關工作，職責範圍相當廣泛。
陳宇劍1970年2月生，歷任上海投資諮詢公司副總經理、發改委多個處室主管，後任楊浦副區長、松江副區長與區長、閔行區長與書記，2023年底兼任副市長。
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