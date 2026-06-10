我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗

北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

記者賴錦宏/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為中國發布的「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動示意圖」。 （福建海事局...
圖為中國發布的「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動示意圖」。 （福建海事局）

新華社報導，6月10日，中國交通運輸部「台灣島東部海域海上交通專案執法與掃測行動」圓滿結束。報導稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動。

報導稱，為全面履行「中國海上行政執法管轄權」，增強深遠海巡航執法及重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益，6月6日至10日，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局共同執行台灣東海海域交通專項執法及掃測，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的必要行動。

報導稱，中國萬噸級海事巡邏船「海巡09」輪、台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪、專業海道測量船「海巡08」輪、專業救助船「東海救113」輪共同執行本次行動，點驗過往船舶，提醒船舶遵守航行規則，查處各類海上規則，查處各類海上規則違法違規行為，維護通航秩序。

報導提到，這次開展台灣東部海域掃測作業。查驗船舶導助航設施情況，查驗過往船舶標識碼訊息，開展台灣東部海域掃測作業；海事執法人員對重要錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、鋪設海底電纜光纜水域進行了巡查。

針對這次行動，報導說，行動總航程1030海里，掃測總里程1025海里，點驗過往船舶198艘次，糾正船舶違規行為3艘次，強化了台灣以東海域巡航執法和交通管控能力，進一步提升了海上交通安全保障水準。

精華 FAQ

  • 這次行動由中國交通運輸部主導，並聯合福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心及東海救助局共同執行，目的是強化深遠海執法與交通管控能力。

  • 報導稱，行動是針對日本和菲律賓單方面啟動台灣以東海域畫界談判，並指其嚴重侵犯中國領土主權與海洋權益，因此採取必要的執法與掃測措施。

  • 行動動員海巡09、海巡06、海巡08與東海救113等四艘船，總航程1030海里、掃測1025海里，點驗198艘次船舶，並糾正3艘次違規行為。

日本

上一則

哈囉單車「獵鷹計畫」被曝 高額獎金徵求「幹掉」同業核心員工

延伸閱讀

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法
中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域
中在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

中在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

央視曝…台灣長濱艦、大陸公務船東部海域對峙互嗆

央視曝…台灣長濱艦、大陸公務船東部海域對峙互嗆

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班