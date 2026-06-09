美國學生訪滬學說上海話「儂好」、「白相」…最道地

美國學生走訪上海，認為「很酷很特別」，圖為上海知名地標外灘。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 17名美國夏威夷中學生赴上海宋慶齡學校學上海話。

17名美國夏威夷中學生赴上海宋慶齡學校學上海話。 重點二： 課程結合外灘豫園等地標，介紹海派文化與城市風貌。

課程結合外灘豫園等地標，介紹海派文化與城市風貌。 重點三：校方盼青少年從交流中互相理解，成為文化友誼使者。

「儂好」、「謝謝儂」、「白相」、「再會」…17名美國學生9日走進上海宋慶齡學校，跟著老師學習道地的上海話、品味海派文化。

從外灘的和平飯店到陸家嘴的東方明珠和「三件套」（金茂大廈、上海環球金融中心、上海中心大廈），再從豫園的九曲橋到綠波廊的小籠包等美食，上海宋慶齡學校的羅劍青老師將上海知名景點「串聯起來」，在教美國學生說上海話的同時，也帶他們瞭解海納百川、兼容並蓄的海派文化。在老師的講解下，已經走訪上海多個地標的美國學生們，對上海文化有了更深入的認識。

應中國宋慶齡基金會邀請，來自美國夏威夷州的17名中學生和3名教師到訪上海宋慶齡學校。據了解，出生於上海的宋慶齡平時常說上海話。上海宋慶齡學校國際部校長張妍博士表示，語言是文化的載體，學校希望把上海話所承載的文化內涵分享給美國學生。

「有些上海話我能聽懂。」鄒藍愛（Lana Geyer）開心地說，她的媽媽是上海人，在家常聽媽媽講上海話，但上海話和國語（普通話）不太一樣，有點難，自己不太會說。今天學會了「阿拉一道去吃飯、白相（我們一起去吃飯、玩耍）！」

「我覺得自己說得最好的上海話是『白相（玩耍）』。」劉一塵（Ben Liu）說：「這趟行程我學到很多。」

「我說得最好的是『大家好』。」廖至傑表示，上海很酷，有很特別的景色。

「『儂好（你好）』是我說得最好的上海話。」楊珺如（Kaila Ling Di Amore）說，上海容納了多元文化，非常時尚。

淺山心美（Kiyomi Asayama）覺得自己「再會（再見）」說得最道地。她說：「瞭解了歷史之後，我覺得上海是一個很有意思的地方。」

當天，上海宋慶齡學校的學生志工帶著美國同齡學生參觀校園、體驗茶藝、製作香囊。張妍表示：「我們希望從美國來的孩子們，能透過上海宋慶齡學校這扇窗口，看見真實的中國，也看見中美青少年共同的夢想與未來。」

在張妍看來，此次交流活動最大的意義在於，讓兩國青少年從「聽說彼此」走向「瞭解彼此」，從「認識差異」走向「建立友誼」。這樣的交流能讓他們成為彼此文化的親歷者、傳播者與友誼的使者。