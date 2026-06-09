美國學生訪滬學說上海話「儂好」、「白相」…最道地
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「儂好」、「謝謝儂」、「白相」、「再會」…17名美國學生9日走進上海宋慶齡學校，跟著老師學習道地的上海話、品味海派文化。
從外灘的和平飯店到陸家嘴的東方明珠和「三件套」（金茂大廈、上海環球金融中心、上海中心大廈），再從豫園的九曲橋到綠波廊的小籠包等美食，上海宋慶齡學校的羅劍青老師將上海知名景點「串聯起來」，在教美國學生說上海話的同時，也帶他們瞭解海納百川、兼容並蓄的海派文化。在老師的講解下，已經走訪上海多個地標的美國學生們，對上海文化有了更深入的認識。
應中國宋慶齡基金會邀請，來自美國夏威夷州的17名中學生和3名教師到訪上海宋慶齡學校。據了解，出生於上海的宋慶齡平時常說上海話。上海宋慶齡學校國際部校長張妍博士表示，語言是文化的載體，學校希望把上海話所承載的文化內涵分享給美國學生。
「有些上海話我能聽懂。」鄒藍愛（Lana Geyer）開心地說，她的媽媽是上海人，在家常聽媽媽講上海話，但上海話和國語（普通話）不太一樣，有點難，自己不太會說。今天學會了「阿拉一道去吃飯、白相（我們一起去吃飯、玩耍）！」
「我覺得自己說得最好的上海話是『白相（玩耍）』。」劉一塵（Ben Liu）說：「這趟行程我學到很多。」
「我說得最好的是『大家好』。」廖至傑表示，上海很酷，有很特別的景色。
「『儂好（你好）』是我說得最好的上海話。」楊珺如（Kaila Ling Di Amore）說，上海容納了多元文化，非常時尚。
淺山心美（Kiyomi Asayama）覺得自己「再會（再見）」說得最道地。她說：「瞭解了歷史之後，我覺得上海是一個很有意思的地方。」
當天，上海宋慶齡學校的學生志工帶著美國同齡學生參觀校園、體驗茶藝、製作香囊。張妍表示：「我們希望從美國來的孩子們，能透過上海宋慶齡學校這扇窗口，看見真實的中國，也看見中美青少年共同的夢想與未來。」
在張妍看來，此次交流活動最大的意義在於，讓兩國青少年從「聽說彼此」走向「瞭解彼此」，從「認識差異」走向「建立友誼」。這樣的交流能讓他們成為彼此文化的親歷者、傳播者與友誼的使者。
這批來訪者是17名來自美國夏威夷州的中學生，以及3名教師。他們應中國宋慶齡基金會邀請到上海交流，並在校內學習上海話與體驗海派文化活動。 老師把外灘、東方明珠、豫園和小籠包等上海地標與美食串聯起來，邊教學生說上海話，邊介紹城市歷史與海納百川的海派文化內涵，讓語言學習更有情境。 校方認為最大意義在於促進兩國青少年從聽說彼此走向真正了解彼此，從認識差異走向建立友誼，並成為彼此文化的親歷者、傳播者與友誼使者。
精華 FAQ
這批來訪者是17名來自美國夏威夷州的中學生，以及3名教師。他們應中國宋慶齡基金會邀請到上海交流，並在校內學習上海話與體驗海派文化活動。
老師把外灘、東方明珠、豫園和小籠包等上海地標與美食串聯起來，邊教學生說上海話，邊介紹城市歷史與海納百川的海派文化內涵，讓語言學習更有情境。
校方認為最大意義在於促進兩國青少年從聽說彼此走向真正了解彼此，從認識差異走向建立友誼，並成為彼此文化的親歷者、傳播者與友誼使者。
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