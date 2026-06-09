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勝宏科技董座陷桃色風波 公司推員工持股計畫「救火」

記者黃雅慧／即時報導
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勝宏科技董事長陳濤陷「電梯索吻」桃色風波。（視頻截圖）
勝宏科技董事長陳濤陷「電梯索吻」桃色風波。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：勝宏科技董座陳濤陷桃色風波，市場憂心公司形象與股價受衝擊。
  • 重點二：公司公告擬推最高七億元員工持股計畫，被視為提振信心措施。
  • 重點三：事件後勝宏科技AH股先跌後漲，PCB板塊亦因利多整體走強。

輝達供應商，因輝達黃仁勳「兆元宴」座上賓而聞名的中國PCB（印刷電路板）巨頭勝宏科技董座陳濤，近期因陷桃色糾紛影響到公司形象，甚至股價或受影響。勝宏科技8日晚間公告，擬推出不超過人民幣7億元（約1億美元）員工持股計畫，也被外界視為挽救之舉，9日勝宏科技AH股齊漲。

截至9日發稿前，勝宏科技在A股漲超8%、港股漲超10%。不過，近期受到電子玻纖布漲價等利多訊息影響，今日A股PCB板塊整體大漲，包括同宇新材觸達20cm漲停，聖泉集團、宏昌電子、金安國紀等多股漲停。

勝宏科技8日晚間公告，公司擬推出新一期員工持股計畫，投入資金總額不超過人民幣7億元，股票來源為通過二級市場購買（包括大宗交易、競價交易）等法律法規許可的方式獲得的公司A股普通股股票。持有人範圍包括公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員及公司（含合併報表範圍內子公司）的員工。

界面新聞報導，近期陸網一名網名為「珍珍Janice」的用戶，在社交媒體平台上發布多條涉及陳濤的私生活內容。該用戶聲稱與陳濤存在感情糾紛，並曬出疑似聊天記錄、影像聊天畫面。最引發熱議的是一段電梯監控影片，畫面中一名中年男子與白衣女子舉止親密，發帖者稱影片裡的男子即為陳濤。但目前「珍珍Janice」影片清單已無上述內容。

陸媒每日經濟新聞報導，勝宏科技8日回應董座疑涉桃色糾紛稱，「公司已關注到相關信息，但網傳視頻及相關信息所反映的內容，與公司的生產經營活動無關，亦不涉及公司治理、內部控制或任何應披露的重大信息。該等事項不會對公司的日常經營造成任何影響。」

或受前述事件影響，勝宏科技8日股價一度大跌超過9%。當日收盤其A股股價報收314.8元/股，跌幅為7.11%，市值報人民幣3,093.8億元，較前一交易日蒸發超人民幣200億元。其港股股價下跌8.19%，報338.40港元/股，市值為3,325.7億港元。

勝宏科技成立於2006年7月，主要從事高密度PCB的研發、生產和銷售。該公司是全球AI算力PCB頭部企業，也是輝達的核心供應商之一，全球員工約1.6萬。今年第1季，勝宏科技實現營業收入55.19億元，年增27.99%；歸母淨利潤12.88億元，年增39.95%。

精華 FAQ

  • 外界普遍認為與董事長陳濤捲入桃色風波有關，公司希望透過員工持股計畫穩定軍心、提振市場信心，並對沖事件對股價與形象造成的負面影響。

  • 公司擬投入不超過人民幣7億元，股票來源為二級市場購買等合法方式取得的A股普通股，持有人包括董事、高級管理人員及合併報表範圍內員工。

  • 事件曝光後，勝宏科技A股一度跌逾9%，收盤仍跌7.11%，市值蒸發超過200億元；港股也下跌8.19%。不過9日受板塊利多帶動，AH股同步反彈。

輝達 黃仁勳

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