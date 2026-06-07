我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「新兵日記」傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

強勁需求+4年最吃緊庫存 紐約房租飆漲 短期恐居高不下

繼老虎富途長橋後 華盛證券也限制中國客戶交易

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛證券宣布，自15日起暫停中國地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出...
華盛證券宣布，自15日起暫停中國地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華盛證券宣布自6月15日起限制中國客戶新開倉與加倉交易。
  • 重點二：中國客戶僅可賣出、平倉並轉出資金，境外服務與資產安全不受影響。
  • 重點三：監管要求兩年內整治非法跨境券商，富途、老虎、長橋已先後受影響。

繼老虎、富途及長橋後，又一家跨境券商宣布調整中國存量業務。這次是未被「點名」的華盛證券，其宣布自6月15日起暫停中國地區客戶的新開倉與加倉交易，僅保留賣出與資金轉出功能，並配合監管要求推動業務規範化。據第一財經報導，隨著各家券商陸續明確清理時間表，網路上關於投資港美股「搶窗口」的討論與引流貼文增加，部分平台亦出現「徵友」留言現象，境外身份成為關注條件之一。

第一財經指出，華盛證券於6月6日上午向客戶發布的通知稱，自北京時間6月15日起，華盛證券將對存量投資者帳戶在中國的服務進行相應調整：一是在中國交易服務：暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；二是在中國資金劃轉服務：暫停資金及證券轉入，轉出功能保持正常。

通知顯示，此次調整是為落實兩年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，並強調此次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢賬戶、持有及賣出已有持倉。

華盛證券表示，本次調整不影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

中國證監會等八部門5月22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，提出兩年集中整治，要求取締非法跨境經營活動，並在整治期內限制新增交易與資金流入。

方案亦規定，境外機構不得為存量投資者在境內提供買入及轉入服務，只允許單向賣出及資金轉出。整治期滿後，相關境外機構需關停境內交易系統及服務。中國證監會強調，整治針對非法跨境經營活動，投資者資產不受影響，已開立帳戶亦不會被強制註銷或清理。

然而，方案發布同時，中國證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元。其中，富途控股擬罰沒金額為人民幣18.5億元，老虎證券擬罰沒人民幣4.11億元。其後三家券商陸續宣布自6月中旬起限制中國交易功能。

另，第一財經提到，隨各家券商明確清理時間表，在中國網路上關於投資港美股「搶窗口」的分享貼文、引流帖也有所增多，其中出現一個現象是，富途評論區出現許多「徵友文」，而境外身分成為關鍵條件。

業界人士看來，要推動跨國證券業務規範發展，一方面需要跨境券商加強自身業務規範，另一方面也需要投資人強化個人權益保護意識，主動選擇合法管道參與跨國投資。

精華 FAQ

  • 華盛證券通知自6月15日起，暫停中國地區客戶所有品種的新開倉與加倉，只保留賣出、平倉，以及資金和證券轉出功能。

  • 不會。公司表示，調整不影響存量投資者在境外的服務，也不影響現有資產安全，客戶仍可查詢帳戶、持有持倉並正常賣出。

  • 因中國證監會等八部門推出兩年集中整治，要求限制新增交易與資金流入，並取締非法跨境經營活動，因此多家券商陸續調整。

美股

上一則

妻童年遭性侵 走不出陰影服藥自盡 深圳夫4個月後殉情

下一則

一天一個價 中國蛋價連續多周上行 年比幅近8成創新高

延伸閱讀

跨境券商整治發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易

跨境券商整治發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易
內地非法跨境開戶 中證監限香港券商須2年內完成整改

內地非法跨境開戶 中證監限香港券商須2年內完成整改
香港金管局對中國內地客投資戶口額外監管

香港金管局對中國內地客投資戶口額外監管
Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線

Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

台積3奈米核心人物 辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

2026-06-02 02:29

超人氣

更多 >
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度