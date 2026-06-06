香港金管局對中國內地客投資戶口額外監管

香港金管局對中國內地投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金管局要求銀行提高標準，配合證監會加強內地客戶開戶監管。

金管局要求銀行提高標準，配合證監會加強內地客戶開戶監管。 重點二： 港銀已落實最新要求，內地客戶開戶流程目前運作順暢有序。

港銀已落實最新要求，內地客戶開戶流程目前運作順暢有序。 重點三：內地居民仍可經跨境理財通及滬深港通等合法渠道投資。

中國證監會依法嚴肅查處富途等證券機構非法跨境展業，多間香港 本地銀行停止為中國內地客戶開立香港投資戶口，香港金融管理局首度公開回應，說已要求香港銀行採用高業務標準，以香港證監會對券商要求相應，對中國投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。

香港金管局發言人今天說，香港作為國際金融中心，銀行一直為不同地區的客戶提供專業服務，同時確保業務合法合規。今次的優化措施，有助鞏固香港國際金融中心的優勢。

發言人稱，因應香港證監會要求券商，就中國投資者帳戶的開立和管理採取額外措施，金管局已同步要求銀行採用相若的高業務標準，目前銀行業界已經落實最新監管要求，確保開戶流程合規、有序；中國客戶繼續申請開戶，整體運作暢順，中國居民可透過各類合法的跨境投資渠道，配置資產及投資合資格理財產品，包括跨境理財通，或透過中國經紀以「滬港通」及「深港通」進行投資。

香港金管局又稱，香港監管機構一直和中國監管機構保持溝通，這次優化措施有助鞏固香港國際金融中心的優勢，香港本地銀行亦一直設有嚴謹的開戶程序，規範業務合規有序進行，屬恆常監管要求。