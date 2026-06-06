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「你們找不到工作是應該的」中企CEO演講罵人 股價大跌

記者林宸誼／即時報導
中國公務員考試培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中...
中國公務員考試培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中，對台下人大學生痛罵「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死…」並中途離場，事件引爆全網網友怒吼，還造成當天港股股價下跌逾7%。(雷科技)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：粉筆科技CEO張小龍在人大演講中辱罵學生，引發全網強烈反彈。
  • 重點二：事件後粉筆科技港股盤中跌逾7%，公司市值再受重挫。
  • 重點三：張小龍事後透過粉筆帳號致歉，並稱願承擔相應責任。

中國公務員考試培訓機構粉筆科技CEO張小龍，日前在中國人民大學哲學院的演講活動中，對台下人大學生痛罵「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死…」並中途離場，事件引爆全網網友怒吼，還造成當天港股股價下跌逾7%。

張小龍4日發文向人大致歉，表示願意接受批評和承擔相應責任。知情人士透露，接下來張小龍將不再出席「粉筆」進校園的講座活動。

南方都市報報導，有網友在社群平台發文稱，張小龍受人民大學哲學院邀約，進行一場關於職業規畫的講座，但他卻臨時將主題更改為「AI炒股」與個人財富分享。

有在場學生爆料，張小龍全程不聊就業、不聊公務員考試前景，反而大肆分享自己的炒股致富經歷。說上個月拿人民幣8000萬現金炒股，輕鬆賺了人民幣5300萬，還極力鼓吹學生放棄傳統就業，認為炒股才是當下最有潛力的出路。

然而，該內容未能引發在場學生的共鳴，台下反應平淡，於是張小龍情緒逐漸失控，認為在座學生對改變社會的新鮮事物竟然毫無感知，活該沒有工作，於是直接對著在場學生破口大罵，並憤然離場。

網路流傳的現場錄音顯示，張小龍稱：「你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死，也沒有什麼本事…。」

此外，他還吐槽這是自己今年20多場講座裡，氣氛最差、學生最差的一場，全程語氣傲慢、態度輕蔑，甚至爆出不雅詞彙，場面極其尷尬。

受此負面影響，4日午後粉筆科技盤中股價大跌，跌幅突破7%，如今這家企業的市值體量已然微乎其微。

張小龍4日透過「粉筆科技」帳號致歉，稱在中國人民大學哲學院的演講活動中，因個人言行失當，中途離場並發表不當言論，給在場師生造成了困擾，也破壞了正常的交流氛圍。

「對此，我向所有老師和同學鄭重道歉。此次事件責任完全在我。我誠懇接受大家的批評，並對此深刻反思。」他表示，對於給中國人民大學及哲學院帶來的負面影響深表歉意，並願意承擔相應責任。

公開資訊顯示，張小龍本身是哲學系出身，大學和碩士階段先後就讀於貴州大學和中山大學哲學系。張小龍本人曾表示，考慮到哲學系畢業後到就業環境，他早在學生階段，就積極投身公務員考試培訓，並逐步在華圖教育成為知名講師。

「粉筆」官網顯示，張小龍於2015年創立北京粉筆藍天科技有限公司，致力於透過技術及創新提供高品質非學歷職業教育培訓服務。2023年，旗下「粉筆有限公司」在港交所上市。據2025年財報，「粉筆」用戶端平均月活躍用戶912萬。

精華 FAQ

  • 他原本受邀談職業規畫，卻臨時改講炒股與個人財富，還對學生發表「混吃等死」等辱罵言論，最後情緒失控中途離場，引發爭議。

  • 事件引爆輿論後，粉筆科技在4日午後盤中股價明顯下挫，跌幅一度突破7%，顯示市場對CEO失言風波反應強烈。

  • 他透過粉筆科技帳號向人大師生致歉，表示責任在己並願深刻反思；知情人士稱，後續他將不再出席粉筆進校園的講座活動。

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