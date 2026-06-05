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杭州天價麵2188元？老闆闢謠：最貴598元

中國新聞組／即時報導
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圖為網傳賣2188元的一碗麵。(錢江視頻)
圖為網傳賣2188元的一碗麵。(錢江視頻)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：杭州嘚嘚覓道被傳最貴麵售2188元，店主澄清並不準確。
  • 重點二：店內實際最貴麵價為598元，另有588元與55元等品項。
  • 重點三：若加點牡丹蝦等高價配料，單碗總價確實可能破兩千。

「杭州天價麵館從388元漲到2188元」相關話題近日登上熱搜，有網友指出，杭州一家名為「嘚嘚覓道」的麵館中，最貴一碗麵賣2188元(人民幣，下同，約323美元)，不少網友提出質疑，一碗麵真的能賣這麼貴嗎？對此，該店老闆在網上發文，澄清網傳消息並不準確，最貴的價格是598元(約88美元)。但網友不買單，直呼「不騙窮人的正宗」、「賣的是金子做的麵嗎，純屬敲炸」、「稅務局上門一下就老實了」。

先鋒新聞報導，杭州市上城區的嘚嘚覓道江南小吃坊老闆看到消息後，在社交帳號上直言網傳消息並不準確，稱自己從沒說過一天賣幾十碗2188元的拌川，「最好一天賣了最多也就四到六碗左右，一個月中也沒有兩天能賣四、五碗，那兩、三天一碗不賣也很正常。退一萬步說，我開了五年是新店小白嗎？就算有，我也不會說一天賣幾十碗，對我完全沒有任何好處。」

事實上，該店家最便宜的一碗是茄汁拌川，標價55元；最貴的兩份麵則是「嘚嘚覓道」茄汁588拌川和598拌川，價格也分別為588元和598元。

而在加料區，不少小料也很便宜，其中加飯3元。加麵、加年糕、加雞蛋5元，其他的比如腰花、大腸、牛肉、肚片、黑魚片等為70元，其中過百元的共有四份，分別為豬蹄100元、小鮑魚100元、基圍蝦200元、牡丹蝦600元。

對於2000多元的麵，老闆說的確會有這樣的情況，如果有食客點完麵，又加了比如牡丹蝦等高價格的小料，數量一多價格自然就貴了。

據報導，該門店的周邊住戶、店家表示，嘚嘚覓道的顧客不少，「晚上來吃的（多一點），（貴的話）基本都要吃1000元左右。」麵館老闆的社交帳號上也經常發布明星、網紅等到店打卡的圖文視頻，近期他發布了向佐到店的照片。

去年8月底，該店確實推出過價格為1888元、2188元、2208元的幾款麵食，當時也曾引起過熱議。面對爭議，店主表示，「不管我賣多少的價格，關鍵是有客人來吃，這是最重要的。吹牛有啥用呢？」店主稱，他了解自己的客人，確信推出來以後有客人會吃。

精華 FAQ

  • 網傳內容稱，杭州嘚嘚覓道麵館最貴一碗麵賣到2188元，因價格離譜引發大量討論與質疑，許多網友也因此懷疑消息真實性。

  • 店主在社交帳號上表示，網傳說法並不準確，自己從未宣稱能一天賣出很多碗2188元麵，實際最貴麵品價格是598元。

  • 因為店內除了麵本身外，還能加點牡丹蝦等高價配料；若加料數量多，總價就會累積上去，因此出現超過兩千元的情況。

上一則

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