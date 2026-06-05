「不喜歡追覓就是loser」狂言頻發 CEO俞浩微博遭禁言

追覓CEO俞浩微博被禁言。(現代快報)

被稱「發瘋式營銷」的追覓科技（Dreame）創始人兼CEO俞浩，5日微博 主頁顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，同日俞浩實控的A股上市公司嘉美包裝股價午後跳水，追覓從「全球智能硬件獨角獸」變成資本市場圍觀的懸疑劇。

俞浩近期因多輪高調、爭議性言論，如「不喜歡追覓的就是loser」、「罵我的人學習都不好」等引發爭議。俞浩最後一條微博更新時間為6月1日晚11點。

綜合現代快報、界面新聞、香港經濟日報報導，39歲的俞浩畢業於清華大學航天航空學院。俞浩被稱為「發瘋式營銷」的轉折點始於2025年，他在短時間內把自己的公眾形象從「專注技術的清華高材生」變為「語出驚人的企業家」，進入2026年，「追覓員工怒懟CEO俞浩」「俞浩放言要做第一個百萬億美金公司生態」、「俞浩要五年內成為世界首富」、「俞浩喊話余承東加入追覓」等，讓追覓和俞浩幾乎常駐各大社交媒體熱門位置。

今年1月，網傳追覓員工在千人群裡「貼臉開大」，質疑俞浩百萬億美元目標不現實，也擔心公司無邊界擴張在美國合規上出問題；有媒體統計，從5月6日到5月12日一周內，他發布409條抖音、376條視頻號、291條小紅書、393條微博，朋友圈也高頻更新。

對於俞浩的風格，外界評價兩極分化；支持者認為其敢於表達、充滿創業激情，具備鮮明個人特色；反對者則認為其部分表態過於誇張，存在過度營銷嫌疑。有網友因此給他貼上「宇宙浩」、「賈躍亭第二」等標籤。

據報導，市場消息稱，某市轄區正要求統計轄區內企業與追覓科技已開展合作的情況，包括但不限於：合作項目、總體規模、資金投入、財政及國資投入情況、目前經營情況等。該地方人士回應媒體稱，是市裡統一部署，其所在區域初排下來沒有相關的情況。

報導指出，追覓公關未回應相關問題，常州市發改委工業處對網傳排查消息「不了解情況」，追覓內部人士則表示，常州市發改委表示是常規檢查，他們也未收到任何通知。

追覓科技2017年創立，早期借小米生態鏈起步，是一家以高速數字馬達、智能算法、運動控制技術為核心的全球高端科技品牌。