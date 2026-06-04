中國科學家馬克平 當選聯合國教科文組織機構主席

中國科學家馬克平（右）當選聯合國教科文組織機構主席。（圖/中國中科院）

中國科學院院士、中國科學院植物研究所研究員、中國科學院生物多樣性委員會副主任兼秘書長馬克平，3日當選為新一屆聯合國 教科文組織（UNESCO）人與生物圈計劃（MAB）國際協調理事會執行局主席，任期自2026年至2028年。

馬克平此前應聯合國教科文組織邀請，牽頭起草《聯合國教科文組織人與生物圈計劃及其世界生物圈保護區網絡杭州戰略行動計劃（2026–2035年）》。

這一文件已經在第五屆世界生物圈保護區大會上審議通過，為人與生物圈計劃勾勒出未來十年藍圖，指明實現人與自然和諧共生的可持續未來方向。

馬克平表示，在未來任期內，他將在《杭州戰略行動計劃》的指引下，推動國際社會有關各方以科學賦能MAB高質量的保護和發展，包括強化世界生物圈保護區網絡的生物多樣性監測，並對網絡的有效性進行評估，以此支撐人類建設更有韌性和活力的生物圈。

這也是時隔36年，中國科學家第二次擔任全球MAB最高決策機構主席。1986年至1990年，中國工程院院士、著名林學家與生態學家李文華曾出任該職務。

中國自1973年正式加入MAB以來，歷經五十餘年。