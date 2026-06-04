我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：將提名布蘭奇出任司法部長

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨這樣說

北大教授饒毅：中國「學術不端」創世界紀錄

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北大教授饒毅稱，中國學術不端創造世界歷史紀錄。（微博照片）
北大教授饒毅稱，中國學術不端創造世界歷史紀錄。（微博照片）

中國科普博主「耿同學」日前接連實名舉報多所知名高校學者團隊涉嫌學術造假，掀起學術打假風暴後，近期北京大學講席教授饒毅的一段講座影片在中國網路熱傳。他提到，中國在科學的「學術不端」創造世界歷史紀錄，呼籲大學及國家機關採取更嚴格的監管懲治措施。

綜合香港《明報》和《寧波日報》報導，饒毅5月11日在寧波東方理工大學發表「中國科學何處去」演講，相關影片連日來在中國網路熱傳。

饒毅在演講中說，中國在科學論文數量上已穩居世界前2名，發展速度創造了世界歷史紀錄，但不幸的是，在科學的學術不端方面，同樣創造世界歷史紀錄。

他指，中國學術不端創紀錄，不僅是因為中國科研體量大，導致違規絕對數量多，更在於不端的「實際比例」在世界歷史上也是空前。回顧歷史，英國和法國百年前僅有少量學術不端，且皆成歷史醜聞，美國在「科學上升期」也沒有出現大規模舞弊。

他警告，中國幾乎很少對學術不端有懲罰，老師若帶領學生舞弊，學生畢業後步入社會，將對中國各行各業造成更深遠的危害，後果遠超對科學本身的損害。他呼籲，各大學及國家機關採取更嚴格的監管與懲治措施。

饒毅說，「科學是講究原則的，科學的底線是誠實，學術規範有邊線和紅線。科學是講是非、有對錯的。不能含含糊糊，需要明辨是非......有些人不顧國家利益，敢浪費人民的投入，而不敢、不願建立有效的機制和採取切實的行動嚴肅處理學術不端、確立科研行為的紅線、築牢科學成果的底線。」

饒毅還提到，中國近30年來，建成以優秀青年科學基金項目、院士等頭銜為核心的「台階式利益回報體系」，這些「帽子」與個人及單位的經濟利益、權力深度綁定，令科研人員將科學研究變為利慾薰心的晉升之路。

饒毅是生物學家，曾任北京大學生命科學學院院長、首都醫科大學校長；他是北京大學終身講席教授，中國「千人計劃」發起人之一。他曾公開建言改革中國科技體制，建議中國科技部「只管政策，不管經費」。

前述的「耿同學」，是北京航空航天大學退學博士生耿洪偉，過去1個多月以科普博主「耿同學講故事」的身份，瞄準「長江學者」、「國家傑出青年基金獲得者」等多名院長級別的重量級學者，舉報他們虛假數據、數值重複以及圖片經過處理等涉學術造假問題，震動中國學術圈。目前，「耿同學」已被網路平台永久限流。

因耿同學舉報而被調查處分的，包括同濟大學、南開大學、上海大學、中山大學4校的5名院長、副院長。「耿同學」聲稱他手中還掌握6名「傑青」和院長級學者學術不端的證據，希望這些人先「自查」，不要等事情暴露。

中國官媒新華社和旗下《半月談》以及人民網此前分別發文，對「耿同學」打假行為高度肯定，並指這是「國內學術監督體系一次刺眼的照鏡子」。

香港

上一則

員工下班偷南瓜 途中車禍算工傷？安徽法院給出答案

下一則

11年前30萬買天價手機 北京網友後悔：若買黃金 翻5倍

延伸閱讀

「耿同學」打假掀高潮 北大教授饒毅：學術不端創紀錄

「耿同學」打假掀高潮 北大教授饒毅：學術不端創紀錄
論文打假風暴 中國官媒點名論文數據「荒誕粗糙」

論文打假風暴 中國官媒點名論文數據「荒誕粗糙」
85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利
中國中科院士周成虎傳遭調查 涉衛星遙感、低空經濟等弊案

中國中科院士周成虎傳遭調查 涉衛星遙感、低空經濟等弊案

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
號稱每秒可擊落30多隻蚊子的「激光滅蚊神器」在海外爆單。（取材自封面新聞）

「激光滅蚊神器」每秒射30隻 眾籌250萬美元 海外爆單

2026-05-28 06:30

超人氣

更多 >
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

長江存儲有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥