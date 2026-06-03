上海退休公職訴離互揭上億財產線索 與收入不符被移送

退休國企幹部、公職人員提離婚訴訟，庭審互揭老底，牽出巨額財產線索。（取材自大風新聞）

上海市普陀區法院近日在一份離婚案判決書中，因原告與被告巨額共同財產與實際收入明顯不符，且無法合理解釋，涉嫌犯罪，依法裁定駁回訴訟，並移送公安機關處理，同時將線索移交紀檢監察機關。

華商報大風新聞報導，檢索中國裁判文書網，這份由上海市普陀區法院2023年9月22日出具的判決書近日經律師公開。原告王某為江蘇徐州人，被告張某為上海普陀人。兩人於1976年結婚，2007年協議離婚，王某以離婚時未實際分割財產為由提起訴訟，要求依法分割兩人名下的14處不動產，請求分割的共同財產達9870萬元。

法院查明，原告王某此前曾以相同訴請在江蘇徐州泉山區法院起訴，當時標的達1.4億元，後移送上海審理。因標物巨大，經上海市第二中級法院指定管轄仍由普陀區法院審理。期間王某曾申請撤訴獲准，後又再次提起本次訴訟。

審理中，雙方互揭巨額財產。王某稱張某另取得他人歸還的1000萬元、公司退贓2500萬元、退股3200萬元、代理費3000餘萬元、500餘萬元債權，且炒股虧損6000萬至7000萬元。張某則稱王某另取得鄭州及北京房屋、400萬元債權、滙豐銀行逾541萬元理財、201萬元信託基金、250萬港元基金，且其銀行戶頭流水達3160萬元。

判決書顯示，王某在國企工作，2016年以副廳級退休 ；張某原為民警，調到上海後沒上過班，現已退休。法院認為，兩人曾為國企及國家機關工作人員，涉案財產數額特別巨大，明顯與收入不符且原被告均無合理說明。因涉嫌犯罪，依照民事訴訟法等規定，裁定駁回原告訴訟。