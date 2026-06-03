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山西82死礦災後…安徽、山西、湖南、遼寧省長到礦區檢查

記者潘維庭／即時報導
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6月1日，中國山西省委副書記、省長盧東亮到太原古交市山西焦煤所屬的西山煤電馬蘭礦...
6月1日，中國山西省委副書記、省長盧東亮到太原古交市山西焦煤所屬的西山煤電馬蘭礦檢查煤礦安全生產工作。（山西日報）

5月22日，中國山西通洲煤焦集團「留神峪煤礦」發生爆炸導致82死，事後發現多處不符公安規定。中媒報導，近日包含安徽、山西、湖南、遼寧等地的省長，多位省級政府「一把手」下礦井檢查安全生產工作。

據「安徽新聞聯播」公眾號消息，6月2日，安徽省委副書記、省長王清憲深入淮南市煤礦企業督導檢查安全生產工作。他強調，要深入貫徹中共總書記習近平關於安全生產的重要指示批示精神，認真落實全國安全生產視訊會議部署和省委工作要求，深刻汲取近期重特大事故教訓，堅持人民至上、生命至上，時刻繃緊安全生產這根弦，持續提升隱患排查質效，守牢煤礦等各領域的生產安全底線，堅決防範和遏制重特大事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

報導指，安徽省現有在產煤礦36座，絕大多數為高瓦斯或煤與瓦斯突出礦井，安全風險高、監管難度大。王清憲到淮河能源集團顧橋煤礦，透過監控系統察看井下有關裝置運行、安全措施落實情況，逐一了解入井人員登記、檢身、自救器佩戴及人員定位系統管理流程，叮囑現場管理人員必須嚴格執行安全操作規程，確保「底數清、情況明」。隨後，王清憲深入井下910多公尺的採煤工作面，實地檢查支護、頂板管理、通風設施運行、瓦斯抽採監測等關鍵環節。

澎湃新聞指，近期中國已有多位省級政府一把手下礦井檢查安全生產工作。《山西日報》稱，6月1日，山西省委副書記、省長盧東亮深入太原古交市檢查煤礦安全生產工作；據《湖南日報》消息，5月27日，湖南省委副書記、省長毛偉明以明查暗訪方式，赴郴州市檢查煤礦和非煤礦山安全生產工作。

其中，報導提到，盧東亮前往山西焦煤所屬的西山煤電馬蘭礦，是古交一處典型的煤與瓦斯突出礦井。盧東亮按要求穿戴好下井裝備並接受檢身，叮囑工作人員一定要嚴格把關，不讓一絲危險因素進入井下。

毛偉明則稱，湖南，特別是郴州是「有色金屬之鄉」，採礦、選礦、冶煉等行業門類眾多，安全生產責任重大。要壓緊壓實各方安全責任。紮實做好領導包保、重大災害治理、打非治違、提高辦礦標準等工作，把「安全第一」理念貫穿每個班組、每個工位、每個員工，落實到「最後一公里」。

另據《遼寧日報》消息，5月25日，遼寧省委副書記、省長王新偉深入一線調研檢查安全生產和防汛備汛工作。其中，在遼寧恆星精細化工有限公司，王新偉檢查生產車間、戶外罐區，指出車間內未設定風險分級管控圖、部分可燃氣體報警器探頭無數位顯示，和甲苯罐區卸車處未設定可燃氣體報警器等問題，要求企業堅決徹底整改，從源頭管控風險隱患，盯緊看牢危化品儲存、輸送、反應處置等關鍵工序，系統推進老舊裝置改造和「智改數轉」，全面提升企業本質安全水準。

中共

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