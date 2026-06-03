我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲川普背書 馮斯楚卻在共和黨初選落敗

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」可能見新最高領袖

跨境券商整治發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方...
中國證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。「總體要求是經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。（路透）

受中國證監會等八部門聯合推動跨境證券業務整治影響，老虎國際發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。

澎湃新聞報導，老虎國際6月2日發出上述通知。通知指出，為落實2年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，老虎國際將對存量投資者帳戶在中國境內的服務進行相應調整。

老虎國際指出，自北京時間2026年6月12日起，針對在境內交易服務：暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；針對在境內資金劃轉服務：暫停資金轉入，轉出功能保持正常，全力保障客戶資金安全。

老虎國際進一步指，本次調整不會影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

此前，新華社報導，經國務院同意，中國證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。「總體要求是經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。

根據方案，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟體及配套伺服器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

中國證監會強調，本次整治工作針對的是境外機構非法跨境經營活動，投資者的財產安全不受整治工作影響。投資者已開立的帳戶不會被強制註銷，帳戶裡的資金及股票、基金等資產不會被強制清理。

然而，方案發布的同時，中國證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元（單位下同，約3.25億美元）。

其中，富途控股擬罰沒金額為18.5億元，老虎證券擬罰沒4.112億元。此外，富途創辦人兼首席執行長李華、老虎董事兼首席執行官巫天華分別擬被罰款125萬元。

中國基金報指出，作為本次受到處罰的機構之一，老虎國際近年來已持續調整境內業務布局。截至2026年第一季，老虎國際的中國客戶資產占集團全球總資產的比率約為10%。

老虎國際2日發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉...
老虎國際2日發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。（圖／取自中國基金報）

國務院

上一則

「兒子5歲就能來山姆」寶媽跟風玩梗下場曝光 含淚道歉

下一則

山西82死礦災後…安徽、山西、湖南、遼寧省長到礦區檢查

延伸閱讀

Manus風波後 中國發布對外投資嚴審新規防技術外洩

Manus風波後 中國發布對外投資嚴審新規防技術外洩
中國房地產巨頭萬科2025虧損擴大 管理層：困難依然很大

中國房地產巨頭萬科2025虧損擴大 管理層：困難依然很大
幣安創新 推股票交易服務 用戶可交易7000檔美股和ETF

幣安創新 推股票交易服務 用戶可交易7000檔美股和ETF
北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺
按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...
台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」
買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要