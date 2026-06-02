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六四37周年前夕 北京首次禁止罹難者家屬「赴公墓祭親」

中央社／北京3日電
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今年是「六四天安門事件37周年，受難者家屬首次被禁赴公墓祭親。有當事人表示，感到生氣和沮喪：「是不是以後的清明、六四都會阻止（去公墓）？寄託小小一點哀思都不可以？」

這名要求不具名的受難者家屬說，她是在1日先從其他家屬得知這項消息，之後公安也上門通知今年6月4日不能去祭親，但沒有說明原因。

1989年的北京天安門民主運動從4月開始聚集，最終在6月4日遭到軍方血腥鎮壓。以往一些難屬每逢6月4日，都在警察陪同下前往萬安公墓祭奠，並宣讀祭文、悼詞，緬懷親人。

這名難屬說，去萬安公幕是為了自己的親人，寄託自己的哀思。從家屬的角度來說，沒有義務替政府來隱藏這件事，外界也有權利知道有這樣一群難屬在紀念「六四」。

對於今年被禁止去公墓，她感覺很氣憤、沮喪，甚至也覺得絕望和恐懼。「是不是以後的清明、六四都會阻止（去公墓既親）？寄託小小一點哀思都不會允許了呢？」她說這是非常基本的權利。

她說，平常刷手機看到很多社會不公的內容，自己經常看了就把這些內容滑過去，不敢多看，會有種麻木、無力感和荒誕感，如今這樣的感受也落在自己的身上。

中國官方對六四的紀念和社會管治變得嚴格有跡可循。六四事件罹難者家屬組成的「天安門母親」團體去年底的年度新春聚會就遭到當局無理阻攔，第一次被禁止舉行。

六四 天安門

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