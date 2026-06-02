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搶救生育率 中國砸千億補助育兒…1個小孩能領逾萬元

記者黃雅慧／即時報導
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為應對少子化趨勢，搶救生育率，中國財政部日前近期下達2026年育兒補貼補助資金人...
為應對少子化趨勢，搶救生育率，中國財政部日前近期下達2026年育兒補貼補助資金人民幣999億元。（新華社）

為應對少子化趨勢，搶救生育率，中國財政部日前近期下達2026年育兒補貼補助資金人民幣999億元（約148億美元）、較上年增長10.6%，支持各地為符合條件的嬰幼兒發放育兒補貼，預計全年各級財政共安排補貼資金約1,100億元（約163億美元）。

新華社報導，據相關管理規定，各級衛生健康部門負責育兒補貼審核發放的組織實施，原則上每季至少集中發放一批；上個季度審核通過的申請，應當於本季末前發放到位。

中國統計局數據顯示，2025年末中國人口總量為140,489萬人，人口規模超過現有發達國家人口總和。不過，2020年中國育齡婦女的總和生育率為1.3；2025年全年中國出生人口792萬人，出生率為5.63‰。出生人口規模縮小。也因此，中國官方近年積極推動「生育友好型」社會，鼓勵青年多生孩子。

目前根據中國國家標準，每小孩每年共人民幣3,600元（約532美元）補貼，連發 3 年，合計生一個小孩能領人民幣10,800元（約1596美元）。

到底在中國多地生一個孩子支出約多少？育媧人口智庫在5月29日發布《中國生育成本報告2026版》，報告將家庭衣食住行及居住成本按年齡權重分攤，結果顯示，中國全國將一個孩子從備孕養到18歲前，每月平均支出為人民幣2,544元。其中，城鎮家庭約為人民幣3,127元（約462美元），上海以人民幣4,751元（約702美元）居首，農村家庭則為人民幣1,719元（約254美元）。該報告並建議，對一孩家庭每月發放人民幣1,000元補貼（約148美元，覆蓋中國全國平均分攤成本的約40%），二孩人民幣2,000元（約296美元），三孩及以上人民幣3,000元（約443美元），同時輔以稅費減免。

財政部

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