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中國外交事務繁忙…寮國、英國、巴西等政要輪番訪中

記者黃雅慧／即時報導
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寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開對中國國事訪問。圖為2023...
寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開對中國國事訪問。圖為2023年10月習近平（右）與通倫會面。圖取自央視

6月初始，中國正如火如荼迎接多國訪賓，寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達杭州，展開國事訪問；英國外交大臣伊薇特．庫珀（Yvette Cooper）正應邀訪中；巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）將於2日結束訪中。顯示在複雜國際局勢下，多國正在重新錨定與中國的關係。

央視報導，寮國人革黨中央總書記、國家主席通倫2日抵達浙江杭州，開始對中國進行為期五天的國事訪問。中國國家主席習近平4月25日曾與通倫互致賀電，慶祝兩國建交65周年時說，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中國和寮國關係，將老撾視為中國周邊外交的重要方向。

此外，中國國家副主席韓正2日在北京會見英國外交大臣庫珀。韓正表示，中英關係改善發展符合兩國人民利益。雙方要攜手承擔大國責任，加強戰略溝通，鞏固雙邊關係良好勢頭，不斷挖掘新機遇，孕育新動能，促進人文交流和民心相通。共同踐行真正的多邊主義，攜手推進全球治理體系改革，為世界注入更多穩定性和確定性。

新華社通稿引述庫珀說法稱，英中在經貿投資、人工智能、綠色發展、應對氣變等領域擁有廣泛共同利益和合作潛力。英方願同中方推進落實兩國領導人達成的重要共識，開展建設性對話和合作，共同應對挑戰。庫珀也將與中國外長王毅面會，並舉行第11次中英戰略對話，顯示中英關係正趨向緩和。據悉，庫珀在中行程將停留至3日。

中國外長王毅1日在北京同巴西外長維埃拉舉行第五次中巴外長級全面戰略對話，稱中巴雙方要落實好兩國元首重要共識，持續深化中巴命運共同體建設，共同抵御各種外部挑戰，為推進各自現代化進程和全球南方國家聯合自強形成更多合力，為動蕩世界提供更多寶貴的確定性。

維埃拉表示，巴方始終恪守一個中國原則，期待同中方鞏固戰略互信，深化務實合作，夯實民意基礎，實現共同繁榮。巴中都是支持多邊主義、倡導自由貿易的重要力量，巴方願同中方加強多邊協作，共同推進全球治理體系改革，維護聯合國權威，促進國際公平正義。

巴西 習近平

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