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我供大腦、你造身體 黃仁勳聯手宇樹造1.8米機器人

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4月10日，在第14屆中國電子信息博覽會上，人形機器人在表演舞蹈。(取材自紅星新...
4月10日，在第14屆中國電子信息博覽會上，人形機器人在表演舞蹈。(取材自紅星新聞/視覺中國圖)

全球人形機器人競賽持續升溫，人工智慧晶片龍頭Nvidia輝達(另稱輝達)再度加碼布局。執行長黃仁勳1日宣布，輝達已與中國機器人企業宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計H2+，並整合Isaac GR00T機器人基礎模型，打造一套涵蓋硬體、算力、軟體與模擬環境的完整研發平台。

▲ 影片來源：YouTube＠海報新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紅星新聞報導，H2+系統由宇樹科技提供人形機器人本體，輝達則負責人工智慧運算平台、機器人基礎模型及模擬訓練系統，雙方形成「宇樹造身體、輝達供大腦」的合作模式。機器人身高約1.8公尺、重68公斤，擁有31個自由度，搭配來自新加坡Sharpa公司的五指機械手，每隻手具備25個自由度，可執行更精細的操作任務。

在運算核心方面，H2+採用輝達最新Jetson AGX Thor T5000平台，搭載Blackwell架構GPU與128GB記憶體，最高可提供每秒2070兆次FP4人工智慧運算能力。輝達的Isaac GR00T模型則負責推理、決策與行動控制功能，被視為整套系統的智慧核心。

業界分析指出，輝達近年憑藉CUDA軟體生態系，在AI運算市場建立主導地位，如今進一步透過Isaac平台、人形機器人參考設計以及Cosmos 3世界基礎模型，積極搶占機器人產業入口，希望將AI領域的成功經驗複製到未來的「物理AI」市場。

黃仁勳認為，未來機器人產業最大的挑戰之一仍是數據。他指出，目前全球大部分影片資料來自第三人稱視角，但機器人學習更需要第一人稱視角數據，因此輝達同步推出Cosmos 3模型，強化AI對真實物理世界的理解能力。

隨著全球企業競逐人形機器人商機，中國相關產業也快速擴張。市場研究機構摩根史坦利預估，今年中國人形機器人銷量可望突破2.8萬台，年增超過1倍，居全球之冠。從晶片、模型到機器人本體，輝達與宇樹此次聯手，也被視為搶攻下一波智慧機器人市場的重要布局。

宇樹H2人形機器人。(取材自紅星新聞)
宇樹H2人形機器人。(取材自紅星新聞)

輝達 人工智慧 黃仁勳

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