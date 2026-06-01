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中國進入汛期 官方示警2026防汛形勢嚴峻複雜

中央社台北1日電
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5月29日在重慶市巫山縣，清漂隊員駕駛機械化清漂船清理長江江面上的漂浮物。新華社
5月29日在重慶市巫山縣，清漂隊員駕駛機械化清漂船清理長江江面上的漂浮物。新華社

中國水利部今天表示，中國同日起全面進入汛期，其中南方地區進入主汛期，6月份中國南方降雨較常年高出1至2成，洞庭湖、鄱陽湖水系部分主要河流，以及珠江流域、錢塘江、閩江等河川可能發生超越警戒線的洪水，今年的防汛形勢嚴峻複雜。

新華社報導，中國水利部公布的氣象預報顯示，6月份東北北部、江南東部、華南、西南東南部等地降雨偏多1至2成；華北南部、西北北部和中東部、黃淮、江淮大部分等地降水偏少1至2成；其餘地區降水接近常年。

河川方面，長江中游洞庭湖、鄱陽湖水系部分主要河流，珠江流域西江、韓江，浙江錢塘江，福建閩江等河川可能發生超越警戒線的洪水。

中國水利部表示，隨著全面進入汛期，中國洪澇災害風險進一步增加，防汛形勢嚴峻複雜。

該部提到，將以「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」及「確保城鄉供水安全、確保灌區農作物時令灌溉用水需求、確保規模化養殖和大牲畜用水安全」為目標，水利部門迅速進入主汛期工作狀態，落實落細各項防禦措施。

中國水利部說，將加強監測預報預警、強化調度指揮機制、強化流域水工程統一聯合調度、突出抓好中小河流洪水和山洪災害防禦工作，持續加大力度確保河道行洪暢通，強化堤防巡查防守，嚴格落實關鍵環節責任和措施，全力避免人員傷亡。

中國南部、西南部省區多個地區5月間先後降下豪雨，其中以重慶、貴州、湖南、廣西、湖北、廣東等省災情較為嚴重。據官方通報數字，累計已造成至少20餘人死亡。

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