OECD：中國大舉補貼中企 對外企構成不當競爭優勢

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）。(路透)

經濟合作暨發展組織（OECD）今天公布的報告顯示，在2005年至2024年期間，中國15個關鍵產業領域獲得遠高於外國競爭對手的的國家補貼，對後者構成不公平競爭優勢。

法新社報導，根據OECD製造業集團與工業企業（MAGIC）資料庫統整的資料，這15個中國產業領域光是2024年就獲得1080億美元國家補貼。

根據報告，在2005年至2024年期間，「中國企業平均獲得的政府支持金額是OECD成員國同產業企業的3至8倍，這還是保守估計」。

「這些補貼也遠高於巴西、印度及印尼等非OECD經濟體企業獲得的（政府）支持。」

OECD表示，他們的「保守」估算奠基於中國15個產業龍頭企業對外公開的相關資料；這些企業各自主導全球經濟中的重要領域。

報告指出，所謂政府支持包括直接補貼、減稅，以及銀行與公營金融機構提供的優惠貸款利率，有時甚至低於基準貸款利率。

OECD強調：「在中國企業的全球市占率增長中，有60%受惠於補貼。」

中國企業過去20年在太陽能板、造船及鋼鐵等領域取得龐大全球市占率，主因是他們獲得國家空前支持，不是因為表現優於美國或歐洲競爭對手。

獲國家補貼支持的中國企業除了握有更充裕資金投資新廠房，也擁有較多時間達成損益兩平，甚至有更多彈性能因應經濟逆風。不過，此舉造成部分產業產能過剩、壓低全球產品價格，使其他國際業者蒙受損失。

OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）在記者會中表示：「就像運動賽事中使用禁藥一樣，補貼的風險在於它使生產力較低者以不公平方式取勝，犧牲的是那些表現更佳、更具創新與效率更高的企業。」

他補充說：「補貼雖有助企業的市占率提升，但並未顯著帶動企業生產力或獲利增加。」