停擺逾一年 網路論壇「天涯社區」6月1日將重啟

天涯社區。（取材自紅星資本局）

曾陪伴無數網友成長的中文網路論壇「天涯社區」，在暫停訪問一年多後，終於傳來復活消息。官方宣布將於6月1日正式重啟，喚醒許多網民的青春回憶。

綜合21世紀經濟報導、《新京報》等媒體報導，天涯社區官方近期動作頻頻。早在3月1日，官方微博 便發文深情喊話：「你寫的那些帖子，你認識的那些朋友，你收藏的那些好文都還在。那些年的記憶，那個曾經的精神家園，都將重新打開大門，等你回家。」

之前在2月6日，新天涯聯合工作組、成都天涯客網絡科技公司等單位曾發布聯合公告，透露正全力推進天涯社區於今年6月1日重啟。公告表示，天涯社區自2019年在成都錦江區遭遇資金流動性困難，導致自2023年4月1日起因電信互聯網數據中心欠費而暫時關閉，數據一度面臨消失危機。為此，公司於2024年專門創立新投資主體，已陸續投入上百萬元人民幣用於保障數據存續。

創辦於1999年的天涯社區，曾是中文互聯網最具影響力的網站之一，不僅是八卦娛樂的集散地，更是文人墨客與知識分子的聚集地。風靡一時的暢銷書《明朝那些事兒》、《鬼吹燈》等均源自天涯社區的創作。