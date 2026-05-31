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左打菲律賓右嗆日本 香格里拉對話中國存在感十足

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本屆香格里拉對話中國代表團由國防大學教授孟祥青（中）任團長，為近20年來中國出席...
本屆香格里拉對話中國代表團由國防大學教授孟祥青（中）任團長，為近20年來中國出席層級最低的一次。（路透）

新加坡舉辦的「香格里拉對話」（簡稱「香會」），中國代表團今年由國防大學教授孟祥青任團長，為近20年來中國出席層級最低的一次。儘管如此，中國在本屆香會依舊戰鬥力十足，不只猛打菲律賓，也狠嗆日本，存在感十足。

央視旗下新媒體《玉淵譚天》發布影片稱，30日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）為躲避中國記者提問，更換路線從酒店後廚繞道離開。

31日，《玉淵譚天》再發布一則中國前駐美大使崔天凱的訪談短影音。崔天凱受訪時說，「我不明白菲律賓為什麼要做美國的小弟？大小國家一律平等，自認為是小弟，自己就把自己貶低了。‌‌」

特奧多羅周五接受外媒訪問時表示，菲中關係未來能否改善，取決於北京能否成為一個其他國家可以信任的政府。菲律賓對華政策是通過抵制壓力、根據需要加強聯盟，以及以非常務實和迅速的方式快速升級國防基礎設施，來增強自身韌性。

而隨著中日關係惡化，中國在本屆香會對日本也不假辭色。央視新聞報導，孟祥青30日出席香會第一場分組會議時表示，今年是遠東國際軍事法庭開庭80周年。這場正義審判把日本軍國主義的滔天罪行永遠釘在了歷史恥辱柱上，也奠定了戰後國際秩序的重要法理基石。

孟祥青並意有所指地說，「然而今天，仍有一些勢力公然美化戰爭罪行，宣揚錯誤二戰史觀，妄圖挑戰東京審判定論，為侵略歷史翻案，甚至已經做出實際行動突破戰後和平體制約束。一個沒有徹底清算軍國主義遺毒的國家，有沒有資格在國際場合大談防務合作？」

中國國防大學教授沈志雄31日則在香會，藉由向日本防衛大臣小泉進次郎的冗長提問來傳達中國立場。

沈志雄說，「最近日本領導人在澳大利亞戰爭紀念館向二戰期間因日本軍國主義而犧牲的澳大利亞士兵表達了哀悼之意。然而，亞洲的受害國卻沒有從日本方面獲得同樣的道歉或悔意表達。因此，中方認為，真正的和解必須建立在正確反思歷史的基礎之上，並且應當平等對待所有受害國。所以我想請問，日本政府是否準備以同樣嚴肅、明確且毫不含糊的態度，回應中國、韓國以及東南亞受害國家對於第二次世界大戰歷史問題的關切，從而為建立互信和促進地區安全合作創造條件？」

央視報導稱，在回答環節，小泉未做正面回應沈志雄提問。路透則報導，小泉其實在演說時已駁斥東京走向新軍國主義，並批評中國在缺乏透明度的背景下迅速擴張軍力。他重申日本「反對以武力或脅迫單方面改變現狀」，強調「每個國家都必須能依照自己的意志決定未來」。

日本 崔天凱 新加坡

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