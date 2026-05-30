「香港非遺月」開幕 機場現製港式奶茶

「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕。圖為大坑火龍少年團在香港文化中心巡遊表演。（中通社）

「香港 非遺月2026」今天開幕，這一活動由香港非物質文化遺產辦事處舉辦，為期一月中將有連串活動。今年第二屆舉辦，活動體驗將延伸至香港國際機場，透過趣味展示及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客認識香港的生活文化。

「香港非遺月2026」今年以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，讓公眾及旅客深入認識非遺，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮致辭時說，去年的非遺月吸引約十六萬人次參與，今年非遺月將舉辦超過五十場表演、四十項考察活動，涵蓋超過百個非遺項目；非遺精華遊蹤設有九條主題路線，例如到深水埗認識古琴藝術等。另外亦與旅遊發展局合作，為旅客舉辦深水埗和跑馬地考察團，及機場設港式奶茶製作示範等。

「香港非遺月2026」以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，讓大家深入認識非遺。今年是馬年，重點活動包括於香港太空館外牆舉辦的「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現「馬」在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中蘊含的非遺內涵。

在探索與非遺相關的傳統手工技藝等方面，有多項活動，其中在九龍城區將介紹與潮州社區相關的非遺項目，包括潮州食品製作技藝等；而於油尖旺區則可探索城市中保存的傳統工藝，如蒸籠製作技藝等；至於北區，則展現新界鄉村深厚的宗族文化，涵蓋上水鄉太平清醮等，體現非遺如何維繫宗族關係。