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王毅會卡尼：中加不存在根本利益衝突 擁有巨大合作空間

記者陳湘瑾／即時報導
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中國外交部長王毅（左）赴加拿大訪問，獲加拿大總理卡尼接見。 （取自中國外交部官...
中國外交部長王毅（左）赴加拿大訪問，獲加拿大總理卡尼接見。 （取自中國外交部官網）

中國外交部長王毅加拿大訪問，接連會晤加拿大總理卡尼、前總理克瑞強。卡尼表示，雙方近月各層級交流與合作加速恢復，期待深化多領域合作。王毅則稱，中加關係回暖符合雙方利益，兩國不存在根本利益衝突，擁有巨大合作空間，應共同堅持多邊主義，支持自由貿易和開放型世界經濟。

據中國外交部官網，卡尼表示，他年初訪華時，同中方領導人共同決定建構加中新型戰略夥伴關係。 4個月來，加中各層級交往、各領域合作加速重啟推進，並取得正面成果。加方願同中方一道，密切高層交往，深化能源、金融、農業漁業等領域合作，不斷夯實兩國關係基礎。

他表示，加方支持中方主辦亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方共同倡議和實踐多邊主義，為全球經濟發展和世界和平穩定作出貢獻。

王毅表示，卡尼年初成功訪華，中加關係校正航向，重歸正軌。兩國領導人確定建構中加新型戰略夥伴關係，為雙邊關係發展提供了戰略指引。事實證明，中加關係轉圜，符合兩國利益，順應各方期待，是加方的正確選擇。

他說，中加兩國之間不存在根本利害衝突，擁有巨大合作空間。中方願同加方相互尊重、加強溝通、深化合作，推動兩國關係實現健康、穩定、永續發展。雙方應堅持多邊主義、堅持國際法治、堅持戰略自主，支持自由貿易和開放型世界經濟，為動盪多變的世界注入中加兩國的穩定性。

王毅會晤克瑞強時表示，克瑞強在擔任總理期間開創中加關係黃金時期，中加關係實現轉圜，符合兩國人民期待。兩國完全可以成為相互成就、共同發展的夥伴。

克瑞強積極評價目前加中關係向好發展，並稱1993年初任加總理之際就認為世界的未來在亞太，亞太要看中國。加中經濟高度互補，雙邊關係發展前景廣闊，願繼續為促進兩國友好交流貢獻力量。

加拿大 王毅 卡尼

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