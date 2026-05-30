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上海政法學院爆偷拍案 男學生架設備偷拍女廁遭拘

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上海政法學院爆偷拍案 男學生架設備偷拍女廁遭拘

記者陳湘瑾／即時報導
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上海政法學院近日爆出偷拍事件，有學生在自習室女廁外發現藏有攝影鏡頭的黑色裝置。圖...
上海政法學院近日爆出偷拍事件，有學生在自習室女廁外發現藏有攝影鏡頭的黑色裝置。圖為從女廁所門內看到的攝影鏡頭位置。(圖／取自新京報)

上海政法學院近日爆出偷拍事件，有學生在自習室女廁外發現藏有攝影鏡頭的黑色裝置，警方調查指出，32歲沈姓男學生將網購攝影設備架設於男女廁所間的隔牆頂部，偷拍女廁出入口及洗手台區域，目前沈男已遭警方行政拘留。

據中媒「新京報」報導，多名網友發文表示，在上海政法學院發現有攝影鏡頭對著學院自習室女廁所偷拍。經查，攝影鏡頭是放在女廁所外，並非在女廁所隔間內部，但正對著女廁所門口。

發文網友表示，有上海政法學院學生在自習室女廁所隔板上方發現放有攝影鏡頭的黑色方盒。該設備被取下時仍在發熱，疑似在運轉，內部還插有記憶卡。

有學生嘗試透過該設備官方應用程式連接攝影鏡，系統顯示該設備已被用戶綁定，並顯示安裝者部分手機號碼資訊。經查詢發現，安裝者為該校一名男性學生。

上海政法學院28日通報，針對有網友在網路平台反映學校自習室疑似有攝影鏡頭對著女廁所的情況。學校高度重視，立即成立專項工作組，公安機關已介入調查，學校將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

上海市公安局青浦分局官方微博29日晚間通報，2026年5月28日16時許，青浦公安分局接報警稱轄區某大學內發現偷拍行為，警方即開展調查。

經查，該校在讀學生32歲男性沈某，將網購的拍攝設備，放置在自習教室男女廁所之間的隔牆頂部進行偷拍。通報稱，該拍攝設備僅能拍攝到女廁所門口及洗手台區域，拍攝內容未對外傳播。目前，沈姓男子已被警方依法行政拘留。

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