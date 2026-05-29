受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

2026中國環塔國際拉力賽發生車手身亡事故，37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。家屬表示，張秀軍與領航員翻車後曾保持清醒並嘗試自救，兩人受困車內約一小時後，才被其他車手發現並展開救援，對救援時效提出質疑。張秀軍生前曾表示，「賽車 最大的魅力就在比賽本身，需要我們去投入和享受。」

極目新聞報導，2026中國環塔國際拉力賽組委會指出，5月26日SS8賽段比賽期間，雲聯車隊179號賽車發生意外事故。賽事指揮中心接獲通報後，立即啟動應急救援預案，地面與航空救援力量同步展開救援。經現場搶救及醫院救治後，37歲車手張秀軍不幸身亡。目前組委會正配合家屬處理後續事宜，事故原因仍在調查中。

張秀軍弟弟張先生表示，哥哥是河北唐山市雲聯供應鏈管理公司董事長，熱愛越野拉力賽並曾參加相關賽事。根據他事後查看現場影像及聽取領航員說明，事故發生於當天下午1時15分許，賽車行經彎道時失控翻入路旁水坑。翻車後，張秀軍與領航員意識清醒，並曾進行自救。

張先生指出，直到下午2時30分左右，才有其他參賽車輛發現事故車並展開急救，同時通知賽事工作人員趕赴現場施救，但張秀軍最終因溺水身亡。他表示，張秀軍育有三名年幼子女，目前孩子們尚不知道父親離世消息。家屬認為，儘管參賽者簽署免責條款，主辦方仍應負有相應安全保障與救援責任。

半島晨報則引述家屬說法指出，張秀軍與領航員被困車內長達約一小時才被其他車手發現。家屬稱，「接受不了這樣的結果，如果救援及時，也許他不會去世。」

與張秀軍同車的領航員馮先生表示，當天上午10時30分正式出發，賽前已完成車輛檢查。事故發生在一段沙土路的連續彎道區域，車輛翻覆後四輪朝天掉入水溝，「第一時間我們兩個都被水淹了。」

馮先生回憶，由於賽車密封性不足，翻車後大量進水，兩人必須在極短時間內解開安全帶並設法脫困。因張秀軍座椅位置較高且較靠前，在車輛進水後很快失去意識；自己則因受困位置仍保有部分空間得以呼吸，等待後續救援到來。