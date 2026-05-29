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清華女博遭當街搶娃 法院判男方歸還「至今未歸」

中國新聞組／即時報導
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（視頻截圖）
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清華女博士石可去年10月被丈夫雇人當街搶走2歲兒子的最新進展，近日衝上熱搜；新浪新聞報導，石可近日收到北京市朝陽區人民法院的最新裁定：劉某（石可丈夫）需三天內將婚生子送回至石可住所地，交由石可撫養；禁止劉某阻撓、干擾石可對婚生子行使監護權。但孩子至今未歸。

目前，石可一邊打離婚官司，一邊奔波尋子，兼顧事業。如今，兩人離婚案已進入司法審理階段，石可多方試圖聯繫劉某，希望對方告知孩子下落、履行法律義務，但劉某始終拒絕溝通、拒絕談判。

據先前媒體報導，石可經相親認識丈夫劉某，兩人因性格不合，劉某對待妻兒態度冷淡，並且於2025年10月，夥同六、七名蒙面戴帽者，在孩子外公外婆帶他遛彎時突然上前控制老人，將其推搡至輕傷，隨後抱走孩子並乘電動車逃離現場，拒絕石可探望。

當時影片顯示，這七個人都戴著口罩和帽子，難以分辨樣貌性別，整件事顯然是早有預謀；有人提前騎電動車等候接應，分工明確。事發後，石可報警，劉某被北京朝陽區法院處以司法拘留15天。

報導指出，警方初期曾認為生父帶走孩子不涉及違法，後續因孩子下落不明，加上法院本身不具偵查權，案件執行陷入僵局。

石可是中國985名校碩士，留學歸來後透過相親結識丈夫劉某，相識僅四個多月便倉促結婚，兩人感情基礎薄弱。婚後劉某對石可直言不要對婚姻抱太大指望，從備孕、懷孕到生子育兒，石可全程獨自承擔，丈夫在孕期和產檢中完全缺位。

在法官和輿論的壓力下，近期石可終於見到日思夜想的兒子，但見面時間不到半小時被下逐客令。石可表示，盡可能理性透過法律途徑溝通，但維權過程耗費大量的情感、精力和心血，她甚至不太敢翻看孩子照片。

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