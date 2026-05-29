WSJ：中國政府要求企業發展AI 但不要裁員

華爾街 日報報導，去年底中國政府向科技企業發出警告，在應用人工智慧 （AI）之際不要裁員，而企業裁員需解釋原因，甚至要證明裁員與以AI替代職位無關，反映當局在推動AI發展與維護社會穩定之間面臨兩難抉擇。

華爾街日報28日報導，知情人士表示，去年夏天中國國務院 副總理何立峰詢問多間最大型的科技公司、銀行及車企等雇主，人工智慧如何影響人力資源。有公司表示，在未來數年AI可能會創造新職位，但若完全應用AI，可能會縮減30%或以上的現有職位。

報導表示，去年底中國人力資源及社會保障部向雇主表示，尤其是聘請了年輕員工的科技公司，不要因應用AI而裁員。

一直以來，中國國企及私人企業若想大規模裁員，都需要獲得監管部門批准，而現在雇主更要解釋裁員的原因。在一些情況下，雇主更要證明裁員並不是因為相關職位被AI取代。

報導表示，近年中國正面對青年失業問題，根據官方公布，今年4月，16至24歲不含在校生的青年失業率為16%。中國企業正爭相走在AI發展之際，政府卻警告雇主不能以AI取代員工，反映了科技發展可能正在中國引發不穩定。

報導又列舉一起北京法院案件作例子。一名男子在科技公司工作了15年，負責收集地圖數據，於2024年被雇主以AI取代其工作，之後該男子訴諸法院。法院判該男子勝訴及可獲得非法解僱賠償金。

其後，北京市政府以此案件，提醒企業不能以AI作為藉口解僱員工，並指雇主享受科技帶來紅利的同時，必須負起社會責任。

報導表示，一些中國科技公司開始調整工作崗位，包括安排員工負責人性化的工作，而AI能勝任的崗位，則會減少人手。

廣州一家軟體公司創辦人坦言，「我真的為年輕人擔憂。畢業生需要花數年時間累積的經驗，人工智慧只需幾週或幾個月就能掌握」。