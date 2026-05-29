中國國內航線燃油附加費6月5日起下調

九元航空29日發布通知，自6月5日零時起，下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。由於目前中國各航空公司國內航線燃油附加費均為統一價格，意味6月5日起將同步下調。（搜狐網）

中國國內航線燃油附加費在多次上漲後將下調。九元航空29日發布通知，自6月5日零時起，下調國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。由於目前中國各航空公司國內航線燃油附加費均為統一價格，意味6月5日起將同步下調。

據澎湃新聞報導，九元航空公告指出，自6月5日零時起，800公里（含）以下航線每名旅客收取人民幣80元（約12美元），800公里以上航線每名旅客收取人民幣150元（約20美元），較現行標準分別下調10元及20元。

報導指，嬰兒旅客免收燃油附加費；兒童、按民航局規定享有成人普通票價50%優惠的革命傷殘軍人及因公致殘人民警察，則減半收取。800公里（含）以下航線每人收取人民幣40元，800公里以上航線每人收取人民幣70元。

報導稱，目前中國各航空公司國內航線燃油附加費均為統一價格，意味6月5日起將同步下調。為一定程度降低航油價 格波動風險、保障航空公司經營，航空公司可在規定範圍內自主確定國內航線旅客燃油附加費收取標準。

航空業相關人士此前表示，中國國內航線燃油附加費採取與航空煤油價格聯動機制，受油價波動影響，各家航空公司會相應調整。

據澎湃新聞統計，2022年2月5日起，中國航空公司恢復徵收國內航線燃油附加費，分為人民幣10元和20元兩檔。此後持續上調，2022年7月5日收取標準再度上調後，燃油附加費升至人民幣100元、200元，為中國自2000年開始徵收燃油附加費以來最高標準。

今年以來，燃油附加費也曾連續上調。4月5日零時起，800公里（含）以下航段向每名成人旅客收取人民幣60元，800公里以上航段收取人民幣120元。5月16日零時起再次上調，分別升至人民幣90元及170元。

報導指出，航油是航空公司主要營運成本之一，通常占比超過3成。國際油價大幅波動將影響航油價格與燃油附加費收入，進而牽動航空公司經營表現。近期多家中國航空公司也在業績會上表示，將透過票價、燃油附加費及優化航班結構等方式，緩解油價上漲帶來的成本壓力。