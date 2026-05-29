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中客赴韓增多 李在明提醒：保持態度友好、不得宰客

記者張鈺琪／即時報導
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今年中國遊客赴韓旅遊人數明顯增加。韓國總統李在明近日在會議中談及釜山旅遊業時表示...
今年中國遊客赴韓旅遊人數明顯增加。韓國總統李在明近日在會議中談及釜山旅遊業時表示，中國遊客數量龐大，提醒地方官員應杜絕宰客等現象，並對遊客保持友好態度。（每日經濟新聞）

今年中國遊客赴韓旅遊人數明顯增加。韓國總統李在明近日在會議中談及釜山旅遊業時表示，中國遊客數量龐大，提醒地方官員應杜絕宰客等現象，並對遊客保持友好態度。

據每日經濟新聞29日報導，李在明指出，旅遊業最大的障礙，是對遊客缺乏友好態度、宰客，尤其是種族歧視等問題。他並以韓國江原道為例表示，原本生意興隆的地方，因欺宰外國遊客被發布到網路上，當地市場很快受到衝擊，恢復元氣需要很長時間。

報導指，今年以來，中國遊客赴韓人數明顯上升。據韓國文化體育觀光部和韓國觀光公社統計，今年第1季，訪韓陸客累計超過142萬人次，占同期韓國入境外國遊客總量約3成，中國穩居赴韓旅遊客源國首位。五一連假期間，5月1日至5日，入境韓國的中國遊客超過10.8萬人次，較去年同期增長近30%。

報導稱，研究機構預計，2026年赴韓陸客將超過700萬人次，年增約15%。分析認為，這一變化並非單一因素造成，而是中日外交摩擦、韓國放寬針對中國旅遊團的簽證政策，以及旅客對旅遊目的地安全形勢評估等多重因素疊加的結果。

相較之下，日本政府觀光局20日公布數據顯示，4月中國訪日遊客數量年減56.8%，連續第5個月下降；今年前4個月，中國訪日遊客數量年減55.1%。日本零售、住宿、餐飲等多個產業也受到影響。

報導指，日本多家企業近期公布的財報顯示，因中國遊客減少，免稅銷售承壓。2025財年，也就是2025年4月至2026年3月，福岡市3家百貨店整體免稅銷售年減20%，其中博多大丸百貨免稅銷售下降39%，並因此陷入虧損。

觀光 種族歧視 李在明

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