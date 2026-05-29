侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

前少林寺住持釋永信5月29日遭大陸法院一審重判24年，他服判不上訴。（中新社）

前少林寺 方丈釋永信 （已註銷戒牒回復一般平民身分，劉應成）去年落馬後，大陸法院今日以職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪等數罪並罰，判決有期徒刑24年。

據央視新聞，2026年5月29日，河南省新鄉市中級人民法院一審公開宣判被告人劉應成（原法名釋永信）犯職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金人民幣350萬元（約合台幣1,620萬元）。

報導指出，新鄉市中級人民法院經審理查明：被告人劉應成利用擔任少林寺住持、少林慈善福利基金會會長等職務上的便利，2003年至2025年，單獨或者夥同他人非法侵占單位財物人民幣1.31億餘元（約1900萬美元）；2012年至2022年，挪用單位資金人民幣1.51億餘元（約2200萬美元）歸個人使用，超過三個月未還；2006年7月以來，為他人在承建少林寺工程項目及相關經營活動中提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1163萬餘元（約172萬美元）。1995年至2022年，劉應成為謀取不正當利益，給予「國家工作人員」財物共計折合人民幣567萬餘元（約84萬美元）。

消息並未披露他所行賄的「國家工作人員」是哪一些官員。

新鄉市中級人民法院認為，劉應成職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄均「數額特別巨大，行賄情節特別嚴重，犯罪行為持續時間長，危害後果嚴重，社會影響惡劣，依法應予從嚴懲處」。宣判後，被告人劉應成當庭表示服判不上訴。

釋永信生於1965年， 1981年到少林寺；1987年接任少林寺管委會主任，1999年升任方丈。1998年7月當選為河南省佛教協會會長。2002年9月當選為大陸中國佛教協會副會長。在他任內，少林寺發展迅速，但也遭質疑過度商業化。

2025年2月釋永信率團訪問梵蒂岡並與天主教教宗方濟各的書房會晤後，返回大陸即傳出被限制出境。同年7月27日少林寺管理處發布情況通報：少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查，翌日中國佛教協會發布公告，「同意對釋永信的戒牒予以註銷」。