我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

高溫提前報到 中國南方5省用電創新高

中央社台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東省廣州市，市民在高溫天氣中撐傘出行。中新社
廣東省廣州市，市民在高溫天氣中撐傘出行。中新社

中國南方正經歷今年以來最高溫悶熱天氣，氣溫動輒攝氏35度以上，體感飆破40度。因為高溫提前報到，經營南方5省區的南方電網，用電量連續3天創新高，打破了過去5年用電高峰集中在6月、7月的季節規律。

綜合央視新聞、紅星新聞等陸媒報導，近日，中國南方有大範圍35度或以上的高溫天氣。廣州、海口等地白天體感溫度突破40度；其中，廣州的體感最高甚至飆到47度。這些城市夜間的體感溫度也大多在30度上下，酷熱全天無休。

與此同時，南方電網電力負載昨晚突破2.72億瓩，連續第3天刷新歷史紀錄，比往年提前一個多月打破峰值。南方電網的經營範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等5省區。

在南方電網經營區內，廣東、廣西、海南的電力負載也創新高。廣東成為中國首個電力負載突破1.6億瓩的省份，較往年首次峰值出現，提前近兩個月。

報導說，由於今年華南地區高溫來得早，空調等製冷負載提前釋放，加上工業生產滿載、民生消費旺盛，多重因素推動用電負載提前突破極值。

中國南方電力調度控制中心主管王巍表示，這一輪用電負載創新高的特點非常鮮明，來得早，晚間高峰衝得高，原因是高溫天氣提前到來，夜間經濟以及居民用電占比持續提升。

上一則

國台辦對外改以數字命名 新增「十局」專責台胞登陸

延伸閱讀

中國南方高溫 廣州體感47℃ 網友：想到非洲去避暑

中國南方高溫 廣州體感47℃ 網友：想到非洲去避暑
熱浪來襲 華府迎華氏90多度高溫

熱浪來襲 華府迎華氏90多度高溫
今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱
印度高溫攝氏47.6度熱死人 雞蛋落地熟了

印度高溫攝氏47.6度熱死人 雞蛋落地熟了

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25
川普兒媳賴拉近日在節目上再回憶中國行，讓她在中國快速圈粉。（視頻截圖）

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

2026-05-22 09:30
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

美海軍部稱「對台軍售暫緩」中國外交部發聲了

2026-05-22 09:27

超人氣

更多 >
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜
公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水
古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌

古天樂20歲出獄「連頭都不敢抬」只能拍爛片 向太讚一手爛牌打成好牌
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查