高溫提前報到 中國南方5省用電創新高

廣東省廣州市，市民在高溫天氣中撐傘出行。中新社

中國南方正經歷今年以來最高溫悶熱天氣，氣溫動輒攝氏35度以上，體感飆破40度。因為高溫提前報到，經營南方5省區的南方電網，用電量連續3天創新高，打破了過去5年用電高峰集中在6月、7月的季節規律。

綜合央視新聞、紅星新聞等陸媒報導，近日，中國南方有大範圍35度或以上的高溫天氣。廣州、海口等地白天體感溫度突破40度；其中，廣州的體感最高甚至飆到47度。這些城市夜間的體感溫度也大多在30度上下，酷熱全天無休。

與此同時，南方電網電力負載昨晚突破2.72億瓩，連續第3天刷新歷史紀錄，比往年提前一個多月打破峰值。南方電網的經營範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等5省區。

在南方電網經營區內，廣東、廣西、海南的電力負載也創新高。廣東成為中國首個電力負載突破1.6億瓩的省份，較往年首次峰值出現，提前近兩個月。

報導說，由於今年華南地區高溫來得早，空調等製冷負載提前釋放，加上工業生產滿載、民生消費旺盛，多重因素推動用電負載提前突破極值。

中國南方電力調度控制中心主管王巍表示，這一輪用電負載創新高的特點非常鮮明，來得早，晚間高峰衝得高，原因是高溫天氣提前到來，夜間經濟以及居民用電占比持續提升。