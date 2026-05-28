旗下子公司豬肉抗生素超標37.5倍 雙匯道歉

雙匯發展旗下子公司被爆豬肉產品抗生素超標37.5倍，引發市場廣泛關注。（吉刻新聞）

近日，中國規模最大的肉類加工企業「雙匯發展」旗下子公司，因生產豬肉曝光抗生素超標37.5倍引發市場廣泛關注。5月28日，雙匯發展發布致歉聲明稱，近日，黑龍江省市場監督管理局公示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的「豬後鞧肉」（後腿肉）林可黴素殘留超標，雙匯發展道歉。

據新京報，雙匯發展針對此事第一時間成立專職工作小組，趕赴望奎雙匯北大荒食品有限公司，配合政府部門進行全面檢驗。

據聲明，2025年10月份至今，望奎雙匯北大荒食品有限公司對林可黴素檢測5,892批次，監管部門檢測3批次，檢測結論均合格。同時，雙匯發展下屬所有生豬屠宰場內部檢測共38,863批次，監管部門檢測8批次，檢測結論皆合格。「下一步，公司將在雙匯發展下屬各個生豬屠宰場加強源頭控制，加大檢測頻次，完善全鏈條溯源管理，歡迎社會各界監督。」

雙匯發展表示，「對於此次事件給廣大消費者和社會公眾帶來的困擾，我們深表歉意！」

據企業資訊整合平台網站「天眼查」顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司，由河南雙匯投資發展股份有限公司（持股75%），及黑龍江省北大荒肉業有限公司（持股25%）共同持股，河南雙匯投資發展股份有限公司為「雙匯發展」企業集團主公司。