杭州別墅藏實驗室非法供卵、胚胎移植 女花10萬元手術2次失敗還染病

手術台內部。(大象新聞)

河南 大象新聞記者近日前往浙江杭州臨平區某別墅區裡一處非法試管嬰兒胚胎實驗室採訪，遭實驗室工作人員暴力阻撓，從背後拖拽當場被拽翻在地致腓骨骨折；據了解，該實驗室無正規醫療資質，卻大肆開展供卵、胚胎移植等違規助孕服務，提供多位「卵妹」挑選，還假借移植失敗為由誘導多次高價消費，已有多名婦女受害，有婦女不僅手術沒成功還染上多項婦科疾病。

杭州市民陳先生爆料，44歲備孕女性張女士陷入騙局。張女士因自然受孕概率較低，在社交平台注意到杭州蕭山區「甥寶試管代孕機構」工作人員稱可操作代孕服務，承諾可提供「血型匹配、長相優質、身高達標」的年輕供卵資源。4月16日，張女士與該機構簽約，花費10萬元（人民幣，下同）購入「兩年包成功套餐」，包含供卵、多次胚胎移植等服務。

該機構4月18日向張女士推送三名正在促排的女孩照片，催促她盡快挑選「卵妹」，稱「選定後15天左右即可取卵，搶抓時間還能孕育屬馬寶寶」。張女士遵照該機構要求前往浙江大學附屬醫院等正規三甲醫院完成身體檢測，醫師告知張女士子宮內膜存在回聲不均問題，暫不適合胚胎移植，但該機構單方面敲定5月3日開展胚胎移植手術，且手術失敗。

機構工作人員當天帶張女士前往別墅區裡的無正規醫院標識醫療機構，僅有六張簡易床位和一間簡陋手術室，手術室裡面就是胚胎培育區和臨時藥房，整體環境私密且壓抑。張女士說，返程途中同車多名患者稱她們也都沒移植成功。

5月19日，「甥寶試管代孕機構」又單方面敲定5月25日開展第二次胚胎移植手術，過程倉促、操作敷衍，僅一名30歲左右的女醫師和一名護士操作，醫師僅簡單通過B超檢查便稱張女士處於移植黃金狀態，全程不足五分鐘便草草結束。當天張女士前往正規醫院複查，顯示宮腔內無任何移植痕跡。

兩次移植均未成功，張女士在該機構50多天的所謂調理服務，讓她的身體狀況變得糟糕，4月體檢時僅查出子宮肌瘤、盆腔淤血問題，5月複查時卻新增盆腔積液、卵巢囊腫兩項病症。

5月26日晚，大象新聞記者與杭州市臨平區衛生監督所工作人員在張女士的指引下，到這家地下試管嬰兒胚胎實驗室，現場儼然地下試管嬰兒胚胎實驗室非法開展胚胎培育、移植完整鏈條。在別墅二樓時，一名實驗室工作人員突然從背後暴力拖拽站在樓梯上的記者，將記者當場拽翻在地，經診斷腓骨骨折。目前相關部門已介入調查。

醫療廢物垃圾桶內堆滿廢棄手術器具。(大象新聞)

警方控制現場。(大象新聞)

志願者信息。(大象新聞)