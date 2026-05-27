李強赴浙江調研 指示擴大石油、糧食儲備容量

中國國務院總理李強。（美聯社）

中國國務院總理李強 近日赴浙江省調研，走訪石油 與大宗農產品儲備基地。他指示，面對外部環境變化帶來的挑戰，做好大宗商品與重要物資儲備意義重大；要大力推進多種類型儲備設施建設，進一步擴大儲備容量。

美伊戰事衝擊荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）運輸，中國3月起陸續管制化學肥料、石油及成品油出口，並加大糧食、石油等重要物資儲備容量，以確保國內糧食與能源供應。

據央視新聞聯播，李強25日至27日在浙江省舟山市、寧波市調研。他強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於「構建大國儲備體系」的重要論述和指示精神，做好大宗商品和重要物資儲備調節，強化戰略保障、宏觀調控與應對急需功能，持續提升產業鏈供應鏈韌性，加快建設大宗商品資源配置樞紐，為統籌發展與安全提供可靠保障。

報導說，李強來到舟山國家石油儲備基地、大宗農產品儲運基地和寧波大榭商業石油儲備項目，聽取石油、糧食等儲備工作彙報，瞭解項目建設營運情況。

李強說，面對外部環境變化帶來的挑戰，「手中有糧，心中不慌」。做好大宗商品和重要物資儲備意義重大。要科學規劃布局，充分發揮多種主體作用，大力推進多種類型儲備設施建設，進一步擴大儲備容量。要加大科研攻關力度，推動儲備與管理技術革新，提高資訊化、智慧化水準。要深化體制機制改革，促進戰略儲備、商業儲備等協同運作，完善輪換動用與市場調節機制。

報導說，在浙江國際大宗商品交易中心，李強瞭解大宗商品資源配置樞紐建設進展，詢問交易情況。他強調，要著力打造大宗商品整合服務平台，健全多品類、全鏈條交易服務體系，積極探索期貨現貨聯動經營，「增強大宗商品價格形成機制的國際影響力」。

據報導，李強此行還前往甬舟鐵路金塘海底隧道寧波段、寧波舟山港梅山港區，考察浙江交通物流體系建設規劃，瞭解大宗商品運輸加工情況。