我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫班在網路泡沫爆裂前賣掉網路公司 跟比特幣說再見

DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

塞爾維亞總統到浙江嘉興 專程去看這家台資集團未來工廠

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
正在對中國進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠...
正在對中國進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入瞭解人形機器人等創新領域的發展。新華社

正在中國進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日專程來到浙江嘉興，走進台資敏實集團未來工廠。而敏實也是智元戰略合作夥伴，工廠內部署的智元機器人已用於數據獲取、物料搬運等場景。

浙商雜誌報導，令武契奇眼前一亮的，是一支隨著塞爾維亞傳統科洛舞曲起舞的機器人方陣。武契奇入神地看了許久。今年2月，他曾在貝爾格勒幽默地對機器人說「只差學會科洛舞了」。如今機器人真的為他跳了起來。

早在2018年，當多數企業還對塞爾維亞感到陌生時，敏實集團董事會主席秦榮華便果斷地在當地投資。此後短短數年間，已在當地建成10家工廠，吸納了數千人就業。其中一家工廠的開工和開業，武契奇親自出席。

2019年，敏實集團塞爾維亞洛茲尼察（Loznica）工廠舉行奠基儀式，武契奇出席並致辭。他說，敏實集團在塞設廠是塞中務實合作的又一重要成果，也是洛茲尼察市30年來迎來的最大投資項目。

2022年，該工廠舉行開業典禮，武契奇再次出席並說：「曾經的洛茲尼察長期面臨本地企業倒閉、大量工人失業的窘境，經濟復甦前景黯淡，而中國夥伴的到來不僅將為當地創造大量就業職位，更帶來了美好生活的願景。」

近年來，敏實集團在塞爾維亞的投資力度持續加大。今年2月，敏實集團宣布，將與塞爾維亞合作建設人形機器人生產基地。此次訪中前夕，武契奇在受訪時也提及相關合作項目。據敏實集團表示，該基地計畫在今年或明年正式啟動量產。

上一則

深圳快速道路油罐車撞公車引發大火 暫無傷亡報告

下一則

電詐人員從柬埔寨等地轉移印尼犯案 中國使館提醒

延伸閱讀

塞爾維亞總統武契奇登長城 笑談被中國民眾稱「577」

塞爾維亞總統武契奇登長城 笑談被中國民眾稱「577」
因為這個原因 塞爾維亞總統武契奇在北京哭了…

因為這個原因 塞爾維亞總統武契奇在北京哭了…
武契奇自嘲「買不起」小米汽車 雷軍線上報價 他最後買了…

武契奇自嘲「買不起」小米汽車 雷軍線上報價 他最後買了…

德國經濟部長今訪中 40名企業高層隨行

德國經濟部長今訪中 40名企業高層隨行

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單
曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青