我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱年度健檢結果「完美」 將屆80歲體能受關注

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

新加坡香格里拉對話29日登場 彭博：中國防長將連2年缺席

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），...
亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），將於29日至31日在新加坡登場，但外媒透露，中國國防部長董軍預計將連續第2年缺席。（歐新社）

亞太地區重要年度安全論壇香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）將於29日至31日在新加坡登場，外媒透露，中國國防部長董軍預計將連續第二年缺席。預計中東戰爭、台海局勢等議題，將成為這個國防論壇上的焦點。

彭博引述知情人士的話指出，董軍很可能缺席今年的香格里拉對話。其中一位匿名人士表示，北京方面預計將派遣來自解放軍國防大學的代表團低調出席。

路透報導，越南國家主席蘇林將於29日晚間發表主題演說，但外界目光焦點將落在美國戰爭部長赫塞斯身上。

2019年、2022年、2023年和2024年的香格里拉對話，均由中國國防部長親自參會。2020年和2021年的香格里拉對話則因冠病疫情取消。

在2019年之前，中國也只在2011年派防長參會，其他時候則以副總參謀長或軍事科學院副院長作為中國代表團團長。

央視新聞報導，在2025年的香格里拉對話會上，台灣問題多次被提及。解放軍國防大學代表團成員張弛表示，台獨分裂與台海和平是水火不容的，賴清德當局一年多來大肆挑動兩岸的對立對抗，他是不折不扣的「麻煩製造者」「危險製造者」。

張弛指出，中國願意以最大的誠意、盡最大的努力推動實現和平統一，但絕不允許台灣從祖國分裂出去。中國人民解放軍備戰打仗不停歇，打「獨」促統不停步。

新加坡 赫塞斯 越南

上一則

中國海警船駛入釣魚台海域 驅趕日本漁船

延伸閱讀

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
中方批賴清德520演說「充斥謊言」 罕見解放軍回應

中方批賴清德520演說「充斥謊言」 罕見解放軍回應
台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為
彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

熱門新聞

中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
殲-10CE性能相當優越。(取材自看看新聞Knews )

傳聞是真的…央視：中國殲10CE輾壓歐洲2款頂尖戰機

2026-05-21 02:25

超人氣

更多 >
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料