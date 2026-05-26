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山西礦災 英媒：中國民間怒火升溫網路留言數十萬則

中央社台北26日電
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中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡。圖為事故現場救...
中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡。圖為事故現場救護車在外守候。(歐新社)

中國山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸，造成至少82人死亡，成為中國17年來最慘重的礦災。英國廣播公司（BBC）中文網報導形容，隨著救災的進展及更多發現，中國民間對這起重大事故正怒火升溫，相關貼文與留言目前已多達數十萬則。

報導指出，對許多中國人而言，這場悲劇令人想起2000年代中國那段煤礦事故頻繁、死傷慘重的時期，許多人原本以為那樣的年代早已過去，如今這些憂慮再次浮現，並在受到嚴密管控的中國網路上蔓延。

這則報導說，在2000年代，中國煤礦致命事故相當常見，發生頻率高到除非死亡人數達數十人以上，否則大型媒體往往不會報導。

報導提到，中國官方至今並未具體說明，在留神峪煤礦發現了哪些安全違規問題。不過，部分官媒披露了現場存在的多項問題，像是部分工人並未攜帶必須配備的定位裝置進入礦坑；礦場向官方提交的礦坑圖紙也與實際情況不符，導致救援工作更加困難；而事故發生時，礦坑內的實際人數是礦場登記數字的2倍。

此外，留神峪煤礦所屬的通洲集團，2025年已2次因安全違規而受到行政處罰；而2024年，中國國家礦山安全監察局就已將留神峪煤礦，列入全國「重大隱患煤礦」名單。

報導指出，中國民眾要求究責，質疑事故為何會發生的聲音越來越多，在中國網路上的貼文與留言目前已達數十萬則。其中包括「太令人心碎了，這麼多寶貴生命逝去。我們到底何時才能真正把安全放在第一位？」

還有中國網友在微博質疑，「為什麼突然冒出100多名沒有登記的工人？是為了超產？降低成本？還是為了在事故發生時隱瞞工人人數？」；另一名網友則批評，「事故不僅暴露出地方日常監管流於形式、違規成本過低，也導致企業一再違規」。

報導還提到，一名自爆炸後便無法聯絡上兄長的男子向法新社表示，他不敢告訴父母有關兄長失蹤的消息，也不知道該相信什麼。

這名男子表示，「他們說只有兩人失蹤，但誰知道這是否準確？我們真的不知道」。截至目前，中國官方對山西這起嚴重礦災的傷亡通報，仍停留在82人死亡、2人失蹤、128人受傷。

上一則

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