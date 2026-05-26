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論文打假風暴…中國官媒點名論文數據荒誕粗糙

記者林宸誼／即時報導
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新華社報導點名多所中國高校高層次人才涉學術不端，論文數據被指荒誕粗糙。聯合報系資...
新華社報導點名多所中國高校高層次人才涉學術不端，論文數據被指荒誕粗糙。聯合報系資料照片

中國學術界論文打假風暴持續。繼全職科普博主「耿同學講故事」（下稱「耿同學」）自今年4月中旬起，接連實名舉報5名頂尖頭銜的高校學者團隊涉嫌學術造假後，中國官媒26日發布調查，指出存在論文數據荒誕粗糙的情況。國家級科研機構研究人員也以自身經歷舉例，科研處多數情況下只承擔「備查」職能，而非實質性審查。

新華社以題為「頂著耀眼頭銜，論文數據荒誕粗糙——多所高校高層次人才被舉報涉嫌學術不端事件調查」，報導引述多位受訪者稱，這次學術打假之所以備受關注，一方面是因為所涉學者數量多、級別高、影響力大，擁有「長江學者」「傑青」「院長」等頭銜，得到過各類項目經費支援；另一方面，則是被曝光的資料編造手段實在粗糙，即使是不懂科研的人也會覺得荒誕。

至於不隱蔽的疑點，為何會等到圈外人士推動才被發現，報導提及幾個原因，即掛名的風氣、高校院所是否會對論文進行審查，以及評價導向「多多益善」。

受訪科研人員稱，「長江學者」「傑青」等頭銜往往伴隨行政職務的躍升，不少人的精力轉向行政管理，投入一線科研的時間銳減。但為了維持頭銜，甚至進一步往上走，他們會選擇摘取團隊成員的科研成果。

一位近期發表了頂刊論文的研究人員坦言，越是「大咖」，越容易對論文的真實性和可靠性失察失管，「他們太忙了，甚至聯手下做的是什麼都不一定清楚」。

至於高校院所是否會對論文進行審查，一位國家級科研機構的研究人員說：「課題組整理好論文相關資料交到科研處備查，學術誠信主要依賴課題組自律。」他說，與此同時，論文數量龐大、涉及專業廣泛，靠科研處全部審查也並不現實。

許多高校院所被指沒有主動查處學術不端的動力。報導引述多位受訪人士稱，頂刊論文等數量指標，是個人申請「帽子」和待遇所需的業績，也是高校院所學科評估和各類排名的重要參考。當鼓勵產出成為硬任務，品質把關卻靠軟約束，學術誠信的防線便形同虛設。

報導稱，在近十位受訪者看來，雖然此次學術打假取得了一些進展，但這種個案式糾錯難以持續。只有從制度層面系統性推進，才能提升科研誠信水準。

受訪者呼籲，進一步落實相關政策，壓實高校院所的學術不端行為預防與處理主體責任，對學術不端零容忍、快處置。

受訪者也建議，引導高校院所從發論文、發頂刊的「數位競賽」轉向營造潛心育人和科研的土壤。「科研人員評估應著重看其在立德樹人、原始創新、產業賦能以及對國家戰略的實際貢獻。」

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