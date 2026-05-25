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日本富士山下跳舞 中國網紅挨轟「擾民」掀輿論風暴

中國新聞組╱北京26日電
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一對中國抖音情侶博主在日本富士山下跳舞，引爆跨國輿論風波。(取材自微博)
一對中國抖音情侶博主在日本富士山下跳舞，引爆跨國輿論風波。(取材自微博)

一對中國抖音網紅情侶近日赴日本旅遊期間，在山梨縣富士河口湖町一處熱門打卡點、羅森便利商店門口，以富士山為背景拍攝舞蹈影片，並復刻日本動漫片頭動作。影片上傳後，被日本網友轉載至社群平台X，短時間內瀏覽量突破數百萬次，但隨即引發激烈爭議，從網路討論迅速升級為跨國輿論風暴。

綜合媒體報導，該影片被部分日本右翼帳號截取並擴散，指控拍攝行為「妨礙營業」、「阻擋顧客進出」，並以「迷惑行為」標籤批評，進一步引發大量日本網友跟進留言，出現批評與辱罵聲浪，使事件快速發酵。

面對質疑，涉事博主回應，拍攝時間約在清晨5時，當時現場幾乎沒有遊客與顧客進出，並不存在影響通行或干擾營業的情形。博主指出，拍攝地點並無禁止攝影標示，且過程中亦未遭店家人員制止，部分路過遊客甚至互相禮讓協助完成拍攝，認為相關指控與實際情況不符。

隨著爭議擴大，中日網友在社群平台展開激烈論戰。有在日華人及部分網友指出，同一地點長期為網紅與遊客拍攝熱點，類似拍攝行為在當地並不罕見，質疑外界反應存在選擇性標準。

然而，也有日本網友認為，即使在非尖峰時段，在商店正門進行非消費性拍攝仍可能造成潛在干擾，尤其該地長期受觀光人潮過多影響，被視為「觀光公害」典型區域，社會敏感度較高。

事件亦出現進一步網路操作爭議，有外網帳號發起「是否應原諒中國博主」投票，引發中國網友不滿，批評相關行為將公共爭議簡化為道德審判，並質疑其帶有情緒引導色彩。部分輿論更將事件延伸至觀光衝突與社群媒體放大效應，認為個別影像內容在跨境傳播過程中容易被片面解讀。

涉事博主則在回應中表示，此次事件令其對部分既有印象產生動搖，並強調遭遇大量網路攻擊。然而，相關言論在中國網路社群亦引發分歧，有評論認為應理性看待海外旅遊行為與文化差異，也有聲音提醒海外拍攝須更謹慎，以避免誤解與衝突擴大。

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