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中首季拿下全球92%超大型油輪訂單 造船廠排單至2030年

記者張鈺琪／即時報導
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今年第1季，中國新接67艘超大型油輪訂單，占全球市場份額92.0%，相關造船廠建...
今年第1季，中國新接67艘超大型油輪訂單，占全球市場份額92.0%，相關造船廠建造周期已排至2030年。（央視新聞）

今年以來，中國造船業新接訂單持續增加，其中超大型油輪拿下全球逾9成新船訂單。最新數據顯示，今年第1季，中國新接67艘超大型油輪訂單，占全球市場份額92.0%，相關造船廠建造周期已排至2030年。

央視新聞25日報導，近日，由中國船舶集團旗下大連造船山船重工建造的11.5萬噸油輪，在秦皇島山海關正式交付給希臘船東，這已是該船廠今年交付的第6艘油輪。報導稱，隨著船企生產效能持續提升，目前中國生產一艘超大型油輪，從開工到交付約需1年左右。

除交付速度加快，高端油輪今年也接連取得新突破。報導指，大連造船船塢內兩艘30萬噸級超大型油輪，船長超過330公尺，已達大型油輪最高尺寸水準，一次可運輸超過200萬桶原油，足夠300多萬輛家用轎車加滿一箱油。

此外，天津造船基地近日開工建造的遠洋油輪，主打綠色環保，據稱可減少約99%的硫氧化物和30%的二氧化碳排放。

央視稱，目前中國油輪建造核心技術經持續創新，已掌握甲醇、液氨等最新雙燃料動力技術。中國船企憑藉相關技術和對市場需求的預判，迎來油輪新接訂單集中增加。

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